दो बच्चों को लेकर पुल से नदी में कूद गई मां... ग्रामीणों ने महिला को बचा लिया, मासूमों की तलाश जारी

बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पिलखी पुल से एक महिला ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी. महिला को तो ग्रामीणों ने बचा लिया, लेकिन दोनों बच्चे अब तक लापता हैं. यह घटना जमीनी विवाद से जुड़ी हुई है, जिसके चलते महिला मानसिक तनाव में थी.

बच्चों के साथ पुल से महिला ने लगाई छलांग. (Photo: ITG)
बिहार में मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां पिलखी पुल से एक महिला ने अपने दो बच्चों के साथ बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी. घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत नाव की मदद से महिला को बाहर निकाल लिया, लेकिन बच्चों का पता नहीं चला है. ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पियर थाना की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

महिला की पहचान सिमरा गांव निवासी नीलम देवी के रूप में हुई है. परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार, वह लंबे समय से जमीन विवाद को लेकर मानसिक तनाव में थी. बताया जा रहा है कि रविवार को गांव में इस विवाद को लेकर पंचायत भी हुई थी. इस दौरान विवाद के दूसरे पक्ष ने नीलम देवी को गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी. इससे आहत होकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया.

नीलम देवी के परिजन रोहित कुमार ने आरोप लगाया कि पंचायत के दौरान पड़ोसियों की दबंगई और धमकियों से महिला मानसिक रूप से टूट गई थी. इसी दबाव में उसने बच्चों के साथ नदी में छलांग लगा दी. घटना को लेकर एसपी राजेश कुमार प्रभाकर ने खुद स्थिति पर नजर रखी. महिला को सुरक्षित बचा लिया गया है.

महिला के दोनों बच्चों की तलाश में SDRF की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है. अधिकारी ने कहा कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और जमीन विवाद से जुड़े पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है. नदी किनारे बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे हुए हैं. फिलहाल महिला गंभीर स्थिति में है और ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है.

