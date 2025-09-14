scorecardresearch
 

'हम दुनिया छोड़ रहे हैं, सॉरी…' CA की पत्नी ने बेटे संग 13वीं मंजिल से क्यों लगाई छलांग? झकझोर देगी ये कहानी

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ऐस सिटी सोसाइटी में दिल दहला देने वाली घटना हुई है. यहां 37 साल की साक्षी चावला और उनका 11 साल का बेटा दक्ष चावला अचानक 13वीं मंजिल से कूद गए. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने एक नोट बरामद किया है, जिसमें साक्षी ने पति के लिए लिखा- 'सॉरी… हम दुनिया छोड़ रहे हैं.' यह घटना यहां रहने वालों के लिए सदमे से कम नहीं है.

सीए की पत्नी ने बेटे संग लगाई छलांग. (File Photo: ITG)
ग्रेटर नोएडा की ऐस सिटी सोसाइटी में कुछ ऐसा हुआ, जिसने यहां रहने वालों को सदमे में डाल दिया. 37 वर्षीय साक्षी चावला और उनके 11 वर्षीय बेटे दक्ष ने अचानक 13वीं मंजिल से छलांग लगा दी. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने घर की तलाशी ली तो वहां सुसाइड नोट मिला, जिसमें साक्षी ने अपने पति दर्पण चावला के नाम लिखा- 'हम दुनिया छोड़ रहे हैं… सॉरी. हम तुम्हें अब और परेशान नहीं करना चाहते. हमारी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब न हो. हमारी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है.'

स्थानीय लोगों ने कहा कि सुबह करीब 10 बजे सोसाइटी में जोरदार चीख सुनाई दी. लोग डर के मारे बालकनी और खिड़कियों से झांकने लगे. कुछ ही सेकंड में सामने आया कि मां और बच्चा जमीन पर पड़े हुए हैं. दोनों की हालत इतनी गंभीर थी कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई. उनकी लाश को देखकर सोसाइटी में मौजूद लोग सदमे में आ गए.

पोस्टमार्टम से पहले पुलिस ने मृतका के घर की तलाशी ली और एक सुसाइड नोट बरामद किया. इस पत्र में साक्षी ने अपने पति दर्पण चावला के नाम लिखा था- 'हम दुनिया छोड़ रहे हैं… सॉरी. हम तुम्हें अब और परेशान नहीं करना चाहते. हमारी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब न हो. हमारी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है.'

पुलिस के अनुसार, यह आत्महत्या का मामला है. मृतका के परिवार और पड़ोसी बताते हैं कि साक्षी का बेटा दक्ष मानसिक रूप से विक्षिप्त था और लंबे समय से इलाज चल रहा था. स्कूल नहीं जाता था और दवाइयों पर निर्भर रहता था. इसी वजह से साक्षी लंबे समय से तनाव में थीं. पड़ोसी याद करते हैं कि साक्षी कई बार कहती थीं- मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है.

यह भी पढ़ें: 'फैक्ट्री, घर-जेवर गिरवी... लाखों का कर्ज और अपनों की बेरुखी', शाहजहांपुर के कारोबारी ने सुसाइड नोट में बयां किया दर्द

घटना वाले दिन, सुबह लगभग 9 बजे, दर्पण चावला उठे और अपनी पत्नी से बेटे को दवा देने के लिए कहा. साक्षी ने दक्ष को उठाया, दवा दी और उसे बालकनी में टहलाने ले गईं. कुछ ही देर में दोनों अचानक 13वीं मंजिल से नीचे गिर गए. यह पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि कोई कुछ समझ नहीं पाया.

एडीसीपी सेंट्रल नोएडा शैव्या गोयल ने कहा कि बेटे की मानसिक स्थिति और मां का लगातार तनाव इस घटना की मुख्य वजह लगती है. पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जांच चल रही है.

noida ca wife jumps 13th floor son write sorry we are leaving

पड़ोसियों और समाज में अफरा-तफरी

पड़ोसी याद करते हैं कि साक्षी और उनका परिवार हमेशा शांत और मिलनसार था. इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है. लोग पूछ रहे हैं कि आखिर साक्षी ने इतनी बड़ी और हृदयविदारक कदम क्यों उठाया? सोसाइटी में अफरा-तफरी का माहौल था. बच्चे और बड़े सभी सदमे में थे. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और तस्वीरों ने दिल दहला दिया.

परिवार और परिजनों की प्रतिक्रिया

साक्षी चावला हाउसवाइफ थीं और उनके पति दर्पण चावला, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. परिवार मूल रूप से उत्तराखंड के गढ़ी नेगी गांव का रहने वाला है और यहां फ्लैट में रह रहा था. परिजन इस अचानक कदम से सदमे में हैं. पड़ोसी और परिवार के करीबी बताते हैं कि दक्ष की बीमारी और साक्षी का लगातार मानसिक तनाव इस घटना की वजह बने. उन्होंने कई डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन राहत नहीं मिल सकी.

सेंट्रल नोएडा डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा कि सूचना मिली थी कि 13वीं मंजिल से मां और बच्चे ने कूदकर आत्महत्या कर ली है. मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. सुसाइड नोट में लिखा है कि बच्चा काफी समय से बीमार चल रहा था और मां काफी परेशान थी. पुलिस पड़ताल में जुटी है.

यह भी पढ़ें: Delhi Crime: इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी पत्नी, नाराज होकर पति ने कर दी हत्या, फिर की सुसाइड की कोशिश

पुलिस शवों और सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग की जांच कर रही है. साथ ही परिजनों और सोसाइटी निवासियों से पूछताछ कर यह पता लगाया जा रहा है कि कहीं इसके पीछे कोई और कारण तो नहीं था. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीरों ने लोगों के दिलों को झकझोर दिया है. इस दर्दनाक घटना को लेकर लोग कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य और परिवार में दबाव को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. मानसिक स्वास्थ्य, बीमारियों और परिवारिक दबावों का सही समय पर समाधान बेहद जरूरी है.

