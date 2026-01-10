बिहार: हंसी-मजाक करना पड़ा भारी, गुस्साए चचेरे भाई ने तलवार उठाई और काट दी बड़े भाई की नाक

बिहार में मुंगेर के असरगंज थाना इलाके के जलालाबाद में घटित हुई एक घटना ने रामायण में शूर्पणखा की याद दिला दी. यहां हंसी-मजाक के मामूली विवाद में शराब पीकर गाली-गलौज कर रहे चचेरे भाई को समझाने गए व्यक्ति पर चचेरे भाई ने तलवार से हमला कर दिया और उसकी नाक काट दी. नाक कटने के बाद व्यक्ति लहूलुहान हो गया और खून निकलने लगा. जिसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए असरगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे भागलपुर रेफर कर दिया.

घायल व्यक्ति की पहचान असरगंज थाना क्षेत्र के जलालाबाद गांव के चौधरी टोले के अजय चौधरी के रूप में हुई है, वहीं सूचना लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी है. घायल और उसके परिजनों ने बताया कि अजय चौधरी के छोटे भाई नीरज के साथ शुक्रवार को हंसी-मजाक को लेकर चचेरे भाई प्रदीप चौधरी का विवाद हुआ था.

नाक का 90 प्रतिशत हिस्सा कटा

दिन में कई बार दोनों के बीच विवाद के बाद मामला शांत हो गया था. लेकिन देर शाम प्रदीप चौधरी शराब पीकर आया और घर के बाहर अपशब्द कहने लगा. जिस पर अजय चौधरी प्रदीप को समझाने गए. इसी दौरान अजय चौधरी के ऊपर प्रदीप ने तलवार से हमला कर दिया. जिसमें उनकी नाक का 99 प्रतिशत हिस्सा कट गया.

परिजनों का यह भी कहना है कि दोनों के बीच शुक्रवार को कई बार विवाद सिर्फ हंसी-मजाक के चलते ही हुआ था. लेकिन प्रदीप के शराब पीकर आने के बाद इतना बड़ा कांड हो जाएगा. इसका उन्हें अंदाजा नहीं था. फिलहाल सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई और मामले की जांच कर रही है.

