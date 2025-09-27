मुंगेर में कब्रिस्तान की जमीन को लेकर बहा खून, दो पक्षों के बीच हुई फायरिंग में एक शख्स घायल

मुंगेर में कब्रिस्तान की जमीन को लेकर रविवार को बड़ा बवाल खड़ा हो गया. सफिया सराय थाना क्षेत्र के महमदपुर फरदा इलाके में विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी और पथराव हुआ. इस दौरान एक युवक के पैर में गोली लग गई, जिसे आनन-फानन में सदर अस्पताल मुंगेर ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

कब्रिस्तान की जमीन की घेराबंदी को लेकर हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक, विवाद की जड़ कब्रिस्तान की जमीन की घेराबंदी थी. इसी को लेकर दोनों गुट आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते माहौल हिंसक हो गया. गोलीबारी के बीच जमाल मलिक पर फायरिंग करने का आरोप लगाया गया है. पथराव में भी कई लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है.

इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

फिलहाल एक युवक के गोली लगने की आधिकारिक पुष्टि हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति को काबू में लेने के लिए इलाके में भारी संख्या में जवानों की तैनाती कर दी गई है. फिलहाल माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन पुलिस लगातार गश्त कर रही है ताकि किसी तरह की और अनहोनी को रोका जा सके.

