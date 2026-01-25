scorecardresearch
 
रिश्तों का कत्ल, समलैंगिक संबंध से इनकार करने पर बुआ ने ली भतीजी की जान

मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया. परिजनों ने फुआ पर समलैंगिक संबंध बनाने से इनकार करने पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की और देर शाम आरोपी काजल को गिरफ्तार कर लिया. डीएसपी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट होगी.

नाबालिग की हत्या के आरोप में फुआ गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
बिहार के मुंगेर जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जहां रिश्तों की मर्यादा शर्मसार हो गई. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुतलूपुर गांव में एक 16 साल की नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों ने आरोप लगाया है कि रिश्ते में फुआ लगने वाली काजल नामक युवती ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

मुंगेर में रिश्तों का कत्ल

घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मुंगेर भेजा गया. पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि मौत के सही कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी.

इस मामले को लेकर मृतक नाबालिग लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी काजल समलैंगिक विचारधारा की लड़की है और बाल कटा कर गांव में लड़कों की तरह रहती है. उन्होंने कहा, काजल ने पहले भी गांव में बहुत से घरों की महिलाओं के साथ दबाव देकर समलैंगिक संबंध बन चुकी है. नाबालिग पर भी वह समलैंगिक संबंध बनाने के लिए दवा बन रही थी जब वह नहीं मानी तो काजल ने गला घोट कर उसकी हत्या कर दी और घर से फरार हो गई. 

गला दबाकर हत्या की आशंका
 

ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कई महिलाओं के साथ काजल का समलैंगिक संबंध है और वह लंबे समय से लड़कियों को आर्थिक मदद या लोन दिलाने का झांसा देकर अपने प्रभाव में लेती है और उसके साथ समलैंगिक रहते हुए अनैतिक संबंध बनाती है.

इस मामले में सदर डीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि मुफस्सिल थाना पुलिस एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंची थी और शव संदिग्ध अवस्था में मिला. डीएसपी ने कहा, 'शुरुआती जांच में गला दबाकर हत्या का प्रतीत होता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे. परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ में कई बातें सामने आई हैं, जिनकी गंभीरता से जांच की जा रही है.'

घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देर शाम आरोपी काजल को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हत्या के पीछे असली कारण क्या था और इसमें कोई अन्य व्यक्ति तो शामिल नहीं है.

मृतका के चचेरे भाई विश्वजीत और पूर्व मुखिया रामविलास ने भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. अधिकारी यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी निष्कर्ष पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ही पहुंचा जाएगा.
 

