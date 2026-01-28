scorecardresearch
 
सिर फोड़ा, दांत तोड़े, शरीर पर मैला फेंका...वृद्ध महिला को डायन बताकर बेरहमी से पीटा

मोतिहारी के भोपतपुर थाना क्षेत्र में अंधविश्वास की हैवानियत सामने आई है. दबंगों ने एक वृद्ध महिला को डायन बताकर बेरहमी से पीटा, उसका सिर फोड़ दिया, दांत तोड़ दिए और शरीर पर मैला फेंक दिया. थाने और अस्पताल से निराश होकर पीड़िता एसपी के जनता दरबार पहुंची, जहां एसपी ने केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए.

महिला को डायन बताकर पिटाई (Photo: itg)
बिहार के मोतिहारी जिले में दबंगई और अंधविश्वास का एक और शर्मनाक मामला सामने आया है. भोपतपुर थाना क्षेत्र में कुछ दबंगों ने एक वृद्ध महिला पर डायन होने का आरोप लगाकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. आरोप है कि महिला का सिर फोड़ दिया गया, दांत तोड़ दिए गए और इसके बाद उसके शरीर पर मैला फेंक दिया गया. पीड़िता को न तो थाने में सुना गया और न ही सदर अस्पताल में ढंग से इलाज मिला. अंततः मामला एसपी के जनता दरबार तक पहुंचा, जहां सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए.
 
पीड़ित वृद्ध महिला ने जनता दरबार में बताया कि गांव के ही शंकर साह के बेटे की गुजरात में मौत हो गई थी. इस घटना के बाद गांव के कुछ लोगों ने बिना किसी आधार के उस मौत का दोष उस पर मढ़ दिया और उसे डायन करार दे दिया. महिला का आरोप है कि इसी बहाने दबंगों ने उसे निशाना बनाया और उसके साथ जमकर मारपीट की.

मारपीट के दौरान महिला का सिर फट गया और एक दांत टूट गया. आरोप है कि हिंसा यहीं नहीं रुकी, बल्कि आरोपियों ने उसके शरीर पर मैला फेंक दिया. गंभीर हालत में पीड़िता जब इलाज के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल पहुंची, तो शरीर पर मैला लगे होने का हवाला देकर वहां इलाज से इनकार कर दिया गया. मजबूरी में उसे निजी अस्पताल में इलाज कराना पड़ा.

इलाज के बाद जब पीड़िता शिकायत लेकर भोपतपुर थाने पहुंची, तो वहां भी उसकी बात नहीं सुनी गई और आवेदन लेने से इनकार कर दिया गया. इसके बाद पीड़िता ने न्याय की आस में मोतिहारी एसपी के जनता दरबार का रुख किया और पूरी घटना की जानकारी दी.

मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी स्वर्ण प्रभात ने भोपतपुर थानाध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाई और तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए. एसपी ने कहा कि डायन प्रथा जैसे अंधविश्वास के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि वृद्ध महिला की शिकायत पर केस दर्ज कराया जा रहा है और पूरे मामले की गहन जांच की जाएगी. दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी.

