नीतीश से ज्यादा अमीर उनके डिप्टी सीएम, सम्राट के पास कैश तो विजय सिन्हा के पास ज्यादा सोना-चांदी

बिहार सरकार के डिप्टी सीएम और कई मंत्रियों की संपत्ति का विवरण सामने आया है. इसमें नकद राशि, बैंक खातों में जमा धन, सोने चांदी के आभूषण, शेयर निवेश, हथियार और अचल संपत्तियों की जानकारी शामिल है.

सीएम नीतीश के दोनों उपमुख्यमंत्री उनसे ज्यादा संपन्न (Photo: ITG)

साल 2025 के अंतिम दिन बिहार सरकार के कैबिनेट सचिवालय विभाग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार के मंत्रियों की संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक किया. जारी विवरण के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 20 हजार 552 रुपए नकद हैं. मुख्यमंत्री के तीन बैंक खाते बताए गए हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पटना सचिवालय शाखा में उनके खाते में 27 हजार 217 रुपये जमा हैं. इसके अलावा एसबीआई पार्लियामेंट्री हाउस दिल्ली शाखा में 3 हजार 358 रुपये और पीएनबी बोरिंग रोड शाखा में 27 हजार 191 रुपये जमा हैं.

जारी आंकड़ों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुल चल संपत्ति 17 लाख 66 हजार 196 रुपए है. अचल संपत्ति के रूप में मुख्यमंत्री के पास संसद बिहार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी द्वारिका में एक फ्लैट है, जिसका नंबर ए 305 है. वर्तमान समय में इस दिल्ली स्थित फ्लैट की बाजार कीमत 1 करोड़ 48 लाख रुपए बताई गई है.

रिपोर्ट के अनुसार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास नकद एक लाख 35 हजार रुपये हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 35 हजार रुपए कैश है. उनके विभिन्न बैंक खातों में लाखों रुपए जमा हैं. एसबीआई खाते में 15 लाख 35 हजार 789 रुपए और एचडीएफसी बैंक खाते में 2 लाख 9 हजार 688 रुपए बताए गए हैं. उन्होंने बॉन्ड और शेयरों में भी निवेश किया है. 

डिप्टी सीएम की पत्नी, बेटे और बेटी के नाम पर भी अलग अलग बैंक खातों में राशि जमा है. सम्राट चौधरी के पास 2023 मॉडल की बोलेरो नियो गाड़ी है, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपये है. उनके पास 200 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपये है. उनकी पत्नी के पास भी 200 ग्राम सोना बताया गया है. उनके पास एनपी बोर राइफल और एक रिवॉल्वर भी है. उनकी पत्नी के नाम पर पटना के गोला रोड में 29 लाख रुपये का फ्लैट दर्ज है.

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के पास नकद, सोना चांदी, टाटा सफारी गाड़ी और राइफल है. उनके एक बैंक खाते में एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है. कुल चल संपत्ति एक करोड़ 32 लाख 16 हजार 75 रुपये बताई गई है. उनके पास 240 ग्राम सोना और 52 हजार रुपये की राइफल है. पटना एसबीआई खाते में 1 करोड़ 1 लाख 66 हजार 660 रुपये और पीएनबी आरके एवेन्यू खाते में 18 लाख 83 हजार 415 रुपये जमा हैं. उनके पास 59 हजार रुपये नकद भी हैं.

डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पास 88 हजार 560 रुपये नकद हैं और बैंक खातों में 55 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा है. उन्होंने शिवा बायोजेनेटिक और पावर ग्रिड जैसी कंपनियों में शेयर निवेश किया है. उनके पास 90 ग्राम सोने के आभूषण हैं, जिनकी कीमत 9 लाख 90 हजार रुपये बताई गई है.

मंत्री अशोक चौधरी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 20 लाख 34 हजार रुपये की कुल आय दिखाई है. उनके बैंक खातों में 53 लाख 86 हजार रुपए जमा हैं. उनकी पत्नी नीता चौधरी के बैंक खातों में 22 करोड़ 54 लाख रुपये से अधिक की राशि है और उनके पास 800 ग्राम सोने और पत्थरों के आभूषण हैं, जिनकी कीमत 9 करोड़ 60 लाख रुपये बताई गई है. अशोक चौधरी के पास एक लाख रुपए मूल्य की रिवॉल्वर भी है.

मंत्री विजय कुमार चौधरी के पास एक लाख रुपये नकद हैं और बैंक खातों व म्यूचुअल फंड में करीब एक करोड़ 12 लाख रुपये की चल संपत्ति है. उनके पास समस्तीपुर में 55 लाख रुपये की कृषि भूमि और 15 लाख रुपए का आवासीय भवन भी दर्ज है.

---- समाप्त ----
