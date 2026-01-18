scorecardresearch
 
बिहार: पटना में 25 जनवरी को आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक, तेजस्वी यादव को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक 25 जनवरी को पटना में होगी. बैठक में पार्टी के भविष्य और संगठनात्मक बदलावों पर फैसले संभव हैं. सूत्रों के अनुसार तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर विचार होगा, जिससे उन्हें बड़े निर्णयों का अधिकार मिलेगा. लालू यादव की उम्र और स्वास्थ्य, चुनावी हार के बाद संगठन मजबूत करने की जरूरत और नेतृत्व बदलाव इसकी वजह मानी जा रही है. बैठक में करीब 200 नेता शामिल होंगे. देशभर से प्रतिनिधि आएंगे.

चुनावी हार के बाद संगठन में बदलाव की तैयारी है. (File Photo: ITG)

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक 25 जनवरी को पटना में बुलाई गई है. यह बैठक पटना के एक बड़े होटल में आयोजित होगी, जिसमें पार्टी के भविष्य और संगठनात्मक बदलावों को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं.

तेजस्वी यादव को बनाया जा सकता है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष
आरजेडी सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर विचार हो सकता है. अगर यह फैसला होता है तो तेजस्वी यादव को पार्टी के सभी बड़े और अहम निर्णय लेने का अधिकार मिल जाएगा.

लालू यादव की उम्र और स्वास्थ्य बना वजह
बताया जा रहा है कि पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य को देखते हुए यह फैसला लिया जा सकता है, ताकि संगठन की जिम्मेदारी युवा नेतृत्व के हाथों में सौंपी जा सके.

चुनावी हार के बाद संगठन में बदलाव की तैयारी
विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव और उनकी टीम के फैसलों पर सवाल उठे थे. इसी पृष्ठभूमि में उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव सामने आया है, ताकि संगठन को नए सिरे से मजबूत किया जा सके.

तेज प्रताप की वापसी की संभावना होगी खत्म
अगर तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं, तो पार्टी में तेज प्रताप यादव की वापसी की अटकलों पर भी विराम लग सकता है.

सितंबर 2025 के बाद पहली बैठक
सितंबर 2025 में आरजेडी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन के बाद यह पहली बैठक होगी. बैठक की अध्यक्षता खुद लालू प्रसाद यादव करेंगे.

करीब 200 नेता होंगे शामिल
इस बैठक में 85 स्थायी सदस्यों को बुलाया गया है. इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्यों को मिलाकर करीब 200 नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होंगे. बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से भी डेलीगेट्स के आने की संभावना है.

