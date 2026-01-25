लड़ाई के बाद घर से भागी महिला, दलालों ने रेड लाइट इलाके में बेचा... कस्टमर ने पति से मिलाया

पटना के मनेर की रहने वाली एक महिला को मनेर पुलिस ने पश्चिम बंगाल के रेड लाइट इलाके के एक कोठे से बरामद किया है. महिला अपने पति से झगड़ा कर घर से निकली थी और दलालों के चंगुल में फंस गई. जिसके बाद दलालों ने महिला को पश्चिम बंगाल में नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए वहां ले जाकर रेड लाइट इलाके में 25 हजार रुपये में बेच दिया. महीनों बीतने के बाद एक कस्टमर ने पीड़ित महिला की मदद करते हुए महिला के पति तक इसकी सूचना दी.

सूचना मिलते ही पति ने मनेर थाना पहुंचकर इस मामले की जानकारी पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस कस्टमर के माध्यम से पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से छापेमारी करते हुए महिला को रेड लाइट इलाके के एक कोठे से बरामद कर लिया. साथ ही इस घटना में कोठे संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने महिला को छुड़ाया, कोठा संचालक गिरफ्तार

इस पूरे मामले में कार्रवाई करने वाले अधिकारी मनेर पुलिस के इंस्पेक्टर अली ने बताया कि मनेर थाना में अक्टूबर माह में एक महिला के गायब होने की जानकारी मिली थी. सूचना देने वाले ने बताया कि महिला वेस्ट बंगाल में रहती है. इस सूचना के आधार पर एक टीम बनाकर पश्चिम बंगाल पुलिस और कस्टमर के सहयोग से कोठे पर छापेमारी की गई. इस दौरान महिला को बरामद कर लिया गया.

इसके अलावा कोठे के संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया. लड़की ने अपने बयान में बताया कि पति से झगड़ा हो गया था. इसके बाद नौकरी का झांसा दिलाते हुए एक युवक ने उसे पश्चिम बंगाल के रेड लाइट इलाके के एक कोठे पर बेच दिया. फिलहाल बरामद महिला को उसके परिजन के हवाले कर दिया गया है और पकड़े गए कोठा संचालक को जेल भेज दिया गया है.

