रोहतास: बडीहा रेड लाइट एरिया से 17 लड़कियों का रेस्क्यू, छत्तीसगढ़ और बिहार के कई जिलों की हैं डांसर

रोहतास के नासरीगंज थाना क्षेत्र के बडीहा रेड लाइट एरिया से पुलिस ने 17 लड़कियों को रेस्क्यू किया. इनमें 10 छत्तीसगढ़ की और 7 बिहार के अलग-अलग जिलों की हैं. बताया गया कि शादी के सीजन में नाच पार्टी में काम कराने के लिए इन्हें यहां लाया गया था. पुलिस ने लड़कियों को मेडिकल जांच के बाद महिला कल्याण संगठन को सौंप दिया.

पुलिस ने 17 लड़कियों का रेस्क्यू किया (Photo: Screengrab)
रोहतास जिले के सासाराम में नासरीगंज थाना क्षेत्र के बडीहा रेड लाइट एरिया से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 लड़कियों को रेस्क्यू किया है. यह लड़कियां छत्तीसगढ़ और बिहार के विभिन्न जिलों की रहने वाली बताई जा रही हैं. इनमें 10 लड़कियां छत्तीसगढ़ की हैं, जबकि सात लड़कियां बिहार के अलग-अलग जिलों से यहां पहुंची थीं.

जानकारी के अनुसार शादी विवाह के सीजन में नाच पार्टियां इलाके में काफी सक्रिय रहती हैं और बाहर के राज्यों से भी नर्तकियों को यहां बुलाया जाता है. बताया जाता है कि इन लड़कियों को भी नाच पार्टी में काम कराने के नाम पर रोहतास लाया गया था. इसी गतिविधि की सूचना मिलने पर पुलिस ने इलाके पर कुछ दिनों से नजर बनाए रखी थी.

पुलिस ने कई लड़कियों का रेस्क्यू किया

पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को बडीहा एरिया में रेड की. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कई लड़कियां एक मकान में मौजूद मिलीं. सभी को सुरक्षित बाहर निकालकर पहले सासाराम के सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्वास्थ्य जांच कराई गई. इसके बाद उन्हें महिला कल्याण संगठन की कस्टडी में सौंप दिया गया.

बिक्रमगंज के एसपी संकेत कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि बडीहा गांव में दूसरे राज्यों से लड़कियां लाकर अनैतिक कार्य कराए जा रहे हैं. इस पर नासरीगंज थाना और अन्य पुलिस टीमों की मदद से छापेमारी की गई और 17 लड़कियों को बरामद किया गया. एसपी ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पार्टियों के नाम पर संदिग्ध गतिविधियां

स्थानीय लोगों का कहना है कि शादी के सीजन में नाच पार्टियों के नाम पर इलाके में कई बार संदिग्ध गतिविधियां होती रही हैं. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद यहां फिर से चर्चा तेज हो गई है. पुलिस पहले भी कई बार इस तरह के एरिया से लड़कियों को मुक्त कर चुकी है और उन्हें उनके घर भेजने का काम किया गया है.

