scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिहार: पुलिस बनकर कारोबारी को अगवा करने पहुंचे बदमाश, थाने का कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर निकला मास्टरमाइंड

कटिहार के फलका थाना क्षेत्र में नकली पुलिस बनकर एक दुकानदार के अपहरण की कोशिश का खुलासा हुआ है. इस साजिश का मास्टरमाइंड थाने का कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर निकला. ग्रामीणों की सतर्कता से तीन आरोपी पकड़े गए, जबकि एक फरार है. गाड़ी से प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप भी बरामद हुआ है. पूरे मामले की पुष्टि करते हुए कटिहार के एएसपी अभिजीत कुमार सिंह ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर छुट्टी लेकर गया था.

Advertisement
X
कारोबारी को अगवा करने की कोशिश (Photo: Screengrab)
कारोबारी को अगवा करने की कोशिश (Photo: Screengrab)

बिहार के कटिहार जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नकली पुलिस टीम बनकर एक दुकानदार के अपहरण और अवैध वसूली की कोशिश की गई. हैरानी की बात यह है कि इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड खुद थाने में अनुबंध पर तैनात पुलिस ड्राइवर निकला. पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है.

घटना फलका थाना क्षेत्र के मोरसंडा गांव की है. जानकारी के मुताबिक, थाने में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त चालक अमन कुमार अपने तीन साथियों के साथ एक सादी सफेद गाड़ी से गांव पहुंचा. आरोप है कि उन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक दुकानदार मोहम्मद राहिल को जबरन दुकान से खींचकर गाड़ी में बैठाने की कोशिश की. आरोपियों ने दुकानदार से कहा कि 'थाने में बड़ा बाबू बुला रहे हैं.'

नकली पुलिस बनकर दुकानदार को उठाने की कोशिश

सम्बंधित ख़बरें

फरियादी ने डीएम का पैर पकड़ लिया.(Photo: Screengrab)
'कृपा करिए सर, नहीं तो आत्महत्या कर लेंगे...', फरियादी ने DM का पैर पकड़कर लगाई गुहार
गोरा बेटा हुआ तो अवैध संबंधों के शक में कर दी पत्नी की हत्या
पति ने की पत्नी की निर्मम हत्या. (File Photo: Bipul Rahul/ITG)
बिहार: गोरा बेटा हुआ तो सनकी पति ने कर दी पत्नी की निर्मम हत्या
भैंस पर सवार होकर वोट डालने पहुंचा किसान.(Photo:Screengrab)
बिहार: भैंस पर सवार होकर वोट डालने पहुंचा किसान, देखें Video
Development plans have transformed Katihar
बिहार चुनाव: मतदान के बीच क्या बोले तारकिशोर प्रसाद?

दुकानदार मोहम्मद राहिल को जब शक हुआ तो उसने जाने से इनकार कर दिया और शोर मचाना शुरू कर दिया. उसकी आवाज सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. चारों लोग बिना वर्दी के थे, जिससे ग्रामीणों को संदेह हुआ और वो आक्रोशित हो गए. ग्रामीणों ने तत्काल मोबाइल से फलका थाना को सूचना दी.

Advertisement

इस बीच ग्रामीणों ने संदिग्ध गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें से प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप की चार बोतलें और दो नए मोबाइल फोन बरामद किए गए. सूचना मिलते ही फलका थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस के पहुंचते ही एक आरोपी फरार हो गया, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर अमन कुमार समेत तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया.

थाने का कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर निकला मास्टरमाइंड

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमन कुमार (24), अमित राज और बमबम कुमार यादव के रूप में हुई है. फरार आरोपी की पहचान ब्रजेश कुमार के तौर पर की गई है, जिसकी तलाश जारी है. पुलिस ने इस मामले में अपहरण के प्रयास और अवैध वसूली से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज किया है.

पूरे मामले की पुष्टि करते हुए कटिहार के एएसपी अभिजीत कुमार सिंह ने  बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर छुट्टी लेकर गया था, लेकिन उसने पुलिस की पहचान का दुरुपयोग कर अपने साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया. तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    IND vs PAK U19
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement