scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IRCTC घोटाला: राबड़ी देवी ने आरोप तय करने को दी चुनौती, हाई कोर्ट ने CBI को जारी किया नोटिस 

आईआरसीटीसी घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ करप्शन और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए थे.

Advertisement
X
IRCTC घोटाले में राबड़ी देवी की बढ़ीं मुश्किलें (Photo- ITG)
IRCTC घोटाले में राबड़ी देवी की बढ़ीं मुश्किलें (Photo- ITG)

आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है.

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की एकल पीठ ने याचिका में उठाए गए मुद्दों पर सुनवाई कर CBI से जवाब-तलब किया है.

पिछले साल 13 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ करप्शन और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए थे. कोर्ट ने इस मामले में IPC की धारा 428, 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

सम्बंधित ख़बरें

तेजप्रताप यादव अपनी मां के साथ केक काटे. (Photo: X/@TejYadav14)
राबड़ी देवी के आवास पहुंचे तेजप्रताप, मां के जन्मदिन पर साथ में काटा केक
राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास को लेकर जेडीयू और आरजेडी में तकरार (Photo: PTI)
'राबड़ी आवास में है तहखाना...', JDU ने जताई आशंका, RJD ने दी खुदाई की चुनौती
Rabri Devi directed to vacate 10 Circular Road residence occupied for nearly 20 years.
'पावर सेंटर' 10 सर्कुलर रोड से लालू परिवार की विदाई, राबड़ी के आवास से रातोरात शिफ्ट हुआ सामान
lalu yadav tej pratap tejashwi rabri devi
लालू कुनबे में रिश्तों का 'उत्तरायण', लेकिन 5 सवाल अब भी 'दक्षिणायन'
tej pratap lalu yadav tejashwi yadav
तेज प्रताप को आशीर्वाद देकर लालू यादव ने दही चूड़ा भोज सफल बना दिया

आईआरसीटीसी मामले में आरोप तय करने के आदेश को लालू यादव ने भी हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है. सीबीआई ने चार्जशीट में लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया है.

बता दें कि IRCTC के दो होटलों BNR होटल रांची और पुरी में होटलों के टेंडर में हुए भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर अपना पक्ष रखने को लालू, राबड़ी और अन्य आरोपियों को समन किया था.

Advertisement

IRCTC घोटाला क्या है?
लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे, जब केंद्र में UPA-1 सरकार थी. सीबीआई ने आरोप लगाया कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के अलग-अलग जोन में ग्रुप 'D' पोस्ट पर लोगों को नौकरी देने के बदले अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन-जायदाद ट्रांसफर करवाकर आर्थिक फायदा उठाया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement