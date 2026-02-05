Indian Railways: गया रेलवे स्टेशन से चलने वाली ये 2 ट्रेनें कैंसिल, 8 ट्रेनों का 45 दिन तक रूट डायवर्ट, देखें लिस्ट

पूर्व मध्य रेल के गया जंक्शन पर रिडेवलपमेंट कार्य को लेकर रेलवे ने 45 दिनों का ब्लॉक लिया है. इस वजह से 1 जोड़ी यानी 2 ट्रेनों को रद्द किया गया है. वहीं, 4 जोड़ी यानी 8 ट्रेनों का रूट डायवर्ट रहेगा जबकि 5 जोड़ी यानी 10 ट्रेनों के परिचालन में बदलाव करते हुए आंशिक समापन कर चलाया जाएगा.

पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया कि गया जंक्शन पर मेजर रिडेवलपमेंट कार्य किया जाना है. प्लेटफॉर्म सं. 2/3 पर 45 दिनों का ब्लॉक लिया गया है. जहां 05.02.2026 से 21.03.2026 तक यानी 45 दिनों का ब्लॉक रहेगा. इसकी वजह से ट्रेनों को रद्द एवं परिचालन में बदलाव किया गया है. आइए देखते है लिस्ट.

Cancelled Trains List: यह ट्रेनें रहेंगी कैंसिल

गाड़ी सं. 53213/53214 पटना-गया-पटना पैसेंजर ट्रेन 05.02.26 से 21.03.26 तक रद्द रहेंगी.

Diverted Trains List: परिवर्तित रूट से चलाई जाएंगी ये ट्रेनें

05.02.26 से 21.03.26 तक पटना से खुलने वाली गाड़ी सं. 13243 पटना-भभुआ रोड इंटरसिटी पटना-आरा-सासाराम-भभुआ रोड के रास्ते चलाई जाएगी.

05.02.26 से 21.03.26 तक भभुआ रोड से खुलने वाली गाड़ी सं. 13244 भभुआ रोड-पटना इंटरसिटी भभुआ रोड-सासाराम-आरा-पटना के रास्ते चलाई जाएगी.

04.02.26 से 21.03.26 तक राजगीर से खुलने वाली गाड़ी सं. 14223 राजगीर-वाराणसी बुद्धपूर्णिमा एक्सप्रेस राजगीर-पटना-आरा-सासाराम- डीडीयू-वाराणसी के रास्ते चलाई जाएगी.

04.02.26 से 21.03.26 तक वाराणसी से खुलने वाली गाड़ी सं. 14224 वाराणसी-राजगीर बुद्धपूर्णिमा एक्सप्रेस वाराणसी-डीडीयू-सासाराम-आरा-पटना- राजगीर के रास्ते चलाई जाएगी.

दिनांक 04.02.26 से 21.03.26 तक पटना जं. से खुलने वाली गाड़ी सं. 13330 पटना-धनबाद गंगा दामोदर एक्सप्रेस पटना-फतुहा-इसलामपुर-नटेसर- तिलैया-पैमार-बंधुआ-धनबाद के रास्ते चलाई जाएगी.

दिनांक 04.02.26 से 21.03.26 तक धनबाद से खुलने वाली गाड़ी सं. 13329 धनबाद-पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस धनबाद-बंधुआ-पैमार-तिलैया-नटेसर- इसलामपुर-फतुहा-पटना के रास्ते चलाई जाएगी.

05.02.26 से 21.03.26 तक पूर्णिया कोर्ट से खुलने वाली गाड़ी सं. 18625 पूर्णिया कोर्ट-हटिया एक्सप्रेस बख्तियारपुर लिंक केबिन-करनौती हाल्ट-राजगीर- तिलैया-पैमार-बंधुआ के रास्ते चलाई जाएगी.

05.02.26 से 21.03.26 तक हटिया से खुलने वाली गाड़ी सं. 18626 हटिया-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस बंधुआ-पैमार-तिलैया-राजगीर-करनौती हाल्ट- बख्तियारपुर लिंक केबिन के रास्ते चलाई जाएगी.

आंशिक समापन/प्रारंभ कर चलाई जाने वाली ट्रेनें

दिनांक 07.02.26 से 21.03.26 तक आनंद विहार से खुलने वाली गाड़ी सं. 22410 आनंद विहार-गया गरीबरथ एक्सप्रेस का आंशिक समापन पं.दीनदयाल उपाध्याय जं. में किया जाएगा.

दिनांक 08.02.26 से 21.03.26 तक गया से खुलने वाली गाड़ी सं. 22409 गया-आनंद विहार गरीबरथ एक्सप्रेस का आंशिक प्रारंभ पं.दीनदयाल उपाध्याय जं. से किया जाएगा.

दिनांक 07.02.26 से 21.03.26 तक लखनऊ से खुलने वाली गाड़ी सं. 14260 लखनऊ-गया एकात्मता एक्सप्रेस का आंशिक समापन पं.दीनदयाल उपाध्याय जं. में किया जाएगा.

दिनांक 08.02.26 से 21.03.26 तक गया से खुलने वाली गाड़ी सं. 14259 गया-लखनऊ एकात्मता एक्सप्रेस का आंशिक प्रारंभ पं.दीनदयाल उपाध्याय जं. से किया जाएगा.

दिनांक 05.02.26 से 21.03.26 तक लखनऊ से खुलने वाली गाड़ी सं. 14262 लखनऊ-गया एकात्मता एक्सप्रेस का आंशिक समापन पं.दीनदयाल उपाध्याय जं. में किया जाएगा.

दिनांक 06.02.26 से 21.03.26 तक गया से खुलने वाली गाड़ी सं. 14261 गया-लखनऊ एकात्मता एक्सप्रेस का आंशिक प्रारंभ पं.दीनदयाल उपाध्याय जं. से किया जाएगा.

दिनांक 07.02.26 से 21.03.26 तक गया से खुलने वाली गाड़ी सं. 15619 गया-कामाख्या एक्सप्रेस का आंशिक प्रारंभ मानपुर से 12.55 बजे किया किया जाएगा.

दिनांक 09.02.26 से 21.03.26 तक कामाख्या से खुलने वाली गाड़ी सं. 15620 कामाख्या-गया एक्सप्रेस का आंशिक समापन मानपुर में 05.50 बजे किया किया जाएगा.

दिनांक 05.02.26 से 21.03.26 तक पटना से खुलने वाली गाड़ी सं. 63243, 63247, 63249 एवं 63395 पटना-गया मेमू का आंशिक समापन चाकंद में किया जाएगा.

दिनांक 05.02.26 से 21.03.26 तक गया से खुलने वाली गाड़ी सं. 63248, 63250, 63254 एवं 63396 गया-पटना मेमू का आंशिक प्रारंभ चाकंद से किया जाएगा.

