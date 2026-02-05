Indian Railways: गया रेलवे स्टेशन से चलने वाली ये 2 ट्रेनें कैंसिल, 8 ट्रेनों का 45 दिन तक रूट डायवर्ट, देखें लिस्ट
पूर्व मध्य रेलवे के गया जंक्शन पर 5 फरवरी से 21 मार्च 2026 तक 45 दिनों के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2/3 पर मेजर रिडेवलपमेंट कार्य के कारण रेलवे ने ब्लॉक लिया है. इस दौरान 2 जोड़ी ट्रेनें रद्द रहेंगी जबकि 4 जोड़ी यानी 8 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी.
पूर्व मध्य रेल के गया जंक्शन पर रिडेवलपमेंट कार्य को लेकर रेलवे ने 45 दिनों का ब्लॉक लिया है. इस वजह से 1 जोड़ी यानी 2 ट्रेनों को रद्द किया गया है. वहीं, 4 जोड़ी यानी 8 ट्रेनों का रूट डायवर्ट रहेगा जबकि 5 जोड़ी यानी 10 ट्रेनों के परिचालन में बदलाव करते हुए आंशिक समापन कर चलाया जाएगा.
पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया कि गया जंक्शन पर मेजर रिडेवलपमेंट कार्य किया जाना है. प्लेटफॉर्म सं. 2/3 पर 45 दिनों का ब्लॉक लिया गया है. जहां 05.02.2026 से 21.03.2026 तक यानी 45 दिनों का ब्लॉक रहेगा. इसकी वजह से ट्रेनों को रद्द एवं परिचालन में बदलाव किया गया है. आइए देखते है लिस्ट.