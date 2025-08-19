Bihar: होमगार्ड जवानों से भरी बस बाइक सवार को कुचलकर पलटी, महिला की मौत, 25 से अधिक जवान घायल

बिहार के बेगूसराय जिले में एनएच-31 फोरलेन पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. सदानंदपुर कॉलेज कैंप से लौट रही होमगार्ड जवानों से भरी बस ने बाइक सवार दंपति को कुचल दिया और अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई. इस हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए. बस पलटने से 25 से अधिक ट्रेनी होमगार्ड जवान भी जख्मी हुए.

घटना लाखो थाना क्षेत्र के इनियार ढ़ाला के समीप मंगलवार को हुई. मृतका की पहचान खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र स्थित सनडीहा गांव निवासी रणवीर यादव की पत्नी रोशनी देवी के रूप में हुई है. हादसे में रणवीर यादव और उनका बेटा निशांत कुमार घायल हुए हैं. जानकारी के अनुसार, रणवीर यादव बाइक से पत्नी और बेटे को लेकर इलाज कराने बेगूसराय जा रहे थे.

इसी दौरान तेज रफ्तार पुलिस बस ने बाइक को ठोकर मार दी और फिर पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. लाखो थाना पुलिस और आसपास मौजूद होमगार्ड जवानों ने घायलों को एंबुलेंस से बेगूसराय सदर अस्पताल और बलिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया.

वहीं, डॉक्टरों ने रोशनी देवी को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनके पति और बेटे का इलाज जारी है. सदर अस्पताल में भर्ती घायल जवानों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. इस दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतका के परिजनों और घायलों को मुआवजा देने की मांग की है.

