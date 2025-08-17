पटना-बेगूसराय में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात 2 अपराधी गिरफ्तार, 4 हजार कारतूस बरामद

बिहार पुलिस ने रविवार को दो अलग-अलग अभियानों में बड़ी सफलता हासिल की. पटना के आलमगंज इलाके से कुख्यात अपराधी विजय साहनी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया. वहीं, बेगूसराय जिले में विशेष कार्य बल (STF) और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर रवि सिंह को गिरफ्तार किया और उसके पास से भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए.

पुलिस के मुताबिक, आलमगंज थाना क्षेत्र के कसेरा रोड पर छिपे होने की सूचना पर शाम 7 बजे पुलिस टीम पहुंची. पुलिस को देखकर विजय साहनी भागने की कोशिश करने लगा और उसने फायरिंग भी की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और साहनी को पैर में गोली लगी. घायल साहनी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

पुलिस ने बताया कि विजय साहनी पर सुपारी हत्या, हत्या और ओडिशा व बिहार में बैंक डकैती जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं. पूछताछ के लिए उसका बयान जल्द दर्ज किया जाएगा. वहीं, दूसरी कार्रवाई में बेगूसराय के लोहीया नगर इलाके से रवि सिंह को गिरफ्तार किया गया. STF और जिला पुलिस ने संयुक्त छापेमारी के दौरान उसके पास से 4 हजार कारतूस और एक लाख रुपये नकद बरामद किए.

रवि सिंह पर आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था. दोनों मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. इन गिरफ्तारियों से पुलिस को उम्मीद है कि हाल के अपराध मामलों की गुत्थी सुलझाने में मदद मिलेगी. फिलहाल, पुलिस दोनों मामलों में कार्रवाई कर रही है.

