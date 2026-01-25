scorecardresearch
 
लड़की ने विसर्जन यात्रा में अश्लील गाने का किया विरोध, दबंगों ने छेड़छाड़ कर बेरहमी से पीटा

बिहार के कैमूर में मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान शर्मनाक घटना सामने आई है. जुलूस में बज रहे अश्लील गानों का विरोध करने पर एक युवती के साथ छेड़छाड़ की गई. इसी के साथ मारपीट भी कर दी गई. गंभीर रूप से घायल युवती का भभुआ सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है.

घटना की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Screengrab)
बिहार में कैमूर के रामगढ़ इलाके के गांव में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान सनसनीखेज मामला सामने आया. जुलूस में बज रहे अश्लील गानों का विरोध करना एक युवती को भारी पड़ गया. आरोपियों ने युवती के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की, बल्कि बेरहमी से पिटाई भी कर दी. घटना में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे भभुआ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पीड़िता की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे निगरानी में रखा है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल हो गया. पीड़िता के परिजनों ने रामगढ़ थाने पहुंचकर चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है. परिजनों का आरोप है कि मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान कुछ युवक अश्लील गाने बजा रहे थे. जब लड़की ने विरोध किया तो आरोपियों ने पहले उसके साथ अभद्रता की और फिर लाठी-डंडों से हमला कर दिया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

घटना की जानकारी मिलते ही देर रात जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रदीप कुमार और एसडीएम समेत अन्य वरीय अधिकारी रामगढ़ थाना पहुंचे. अधिकारियों ने थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों से घटनाक्रम की जानकारी ली और पीड़िता के परिजनों से भी बातचीत की.

मोहनिया के एसडीपीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान अश्लील गीत बजाने का विरोध करने पर युवती के साथ मारपीट की गई है. पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में लिया है.बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने साफ कहा कि आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. सख्त कार्रवाई की जाएगी.

