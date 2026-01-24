ग्रेटर नोएडा: जमकर नाच रहे थे बाराती, तभी लाठी-डंडे लेकर पहुंचे दबंग और जमकर की मारपीट, कई बाराती लहूलुहान

ग्रेटर नोएडा के दादरी में दबंगों ने बरात चढ़त के दौरान एक परिवार पर हमला कर दिया और जमकर मारपीट की. जिससे करीब 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए. इस दौरान दबंगों ने गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की. फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं सूचना लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले की जांच कर रही है.

दरअसल दादरी कोतवाली क्षेत्र के रामपुर फतेहपुर गांव में धर्मवीर सिंह परिवार के साथ रहते हैं. उनकी बेटी की बारात शुक्रवार शाम को ग्रेटर नोएडा के जगन पुर गांव से आई थी. बरात आने के बाद बारात की मिलाई के लिए चढ़त के दौरान दो पक्षों में कहासुनी होनी शुरू हो गई. देखते ही देखते हंगामे के बाद जमकर लात घूसों व लाठी डंडों से मारपीट होनी शुरू हो गई.

मारपीट के बाद मची अफरा-तफरी

मारपीट के दौरान बारात में अफरा तफरी मच गई. शोर मचाने पर अन्य बाराती भी पहुंच गए. जिसके बाद लात घूसों व लाठी डंडों को देख अन्य बाराती भी हिम्मत नहीं जुटा पाए. मारपीट के बाद गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू हो गई. जिसमें तीन गाड़ियां लाठी डंडों से तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दी गईं. करीब आधे घंटे तक मारपीट और हंगामे बाद किसी तरह मामला शांत हुआ. जिसमें आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में ले जाया गया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई. पुलिस को देख लोग तितर-बितर हो गए. हालांकि किसी तरह मामला शांत होने पर बारात की चढ़त शुरू कराई गई. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. एडिशनल डीसीबी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने बताया कि दादरी थाना क्षेत्र के जगनपुर गांव से दनकौर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में एक बारात हुई थी. जहां जगनपुर के लोगों के बीच विवाद हो गया. जिसके बाद मारपीट हो गई.

जांच के लिए पुलिस ने तीन टीमों का किया गठन

तत्काल पहुंची पुलिस ने 6 लोगों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया. जिनकी स्थिति सामान्य है. पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और सभी आरोपियों के गिरफ्तारी हेतु तीन टीमों का गठन किया गया है. मारपीट के दौरान फायरिंग भी की गई थी.



