बेतिया में अंडा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, नंदपुर ढाला के पास झाड़ियों में मिला शव, इलाके में दहशत

बिहार के बेतिया जिले के नरकटियागंज नगर से शनिवार की सुबह एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. नगर के वार्ड संख्या सात निवासी और पेशे से अंडा व्यवसायी विजय कुमार साह की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. विजय कुमार का शव नरकटियागंज–भिखना ठोरी रेलखंड पर नंदपुर रेलवे ढाला के समीप झाड़ियों में पड़ा मिला, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

शव मिलने की सूचना मिलते ही एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह और थानाध्यक्ष ज्वाला सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल से एक देशी कट्टा भी बरामद किया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन कराया गया.

इधर, हत्या की खबर मिलते ही आक्रोशित परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए और शव को पोस्टमार्टम में भेजने का विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया. मृतक की पत्नी माया मति देवी ने बताया कि पिछले कुछ दिन पहले रेलखंड पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें उनका पेट फाड़ दिया गया था. उस वक्त करीब पांच लाख रुपये खर्च कर किसी तरह उनकी जान बचाई गई थी.

परिजनों के अनुसार, शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे विजय कुमार यह कहकर घर से निकले थे कि वे पान दुकान पर पान खाने जा रहे हैं, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे. काफी खोजबीन के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला, तो शनिवार सुबह रेलवे लाइन किनारे शव मिलने की सूचना मिली.

घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने नंदपुर रेलवे ढाला के समीप सड़क जाम कर दिया, जिससे आवागमन बाधित रहा. मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया.

नरकटियागंज एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि हत्या के हर पहलू की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

