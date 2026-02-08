scorecardresearch
 
दरभंगा में 6 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, गुस्साई भीड़ बोली- हम खुद करेंगे 'इंसाफ'

दरभंगा में छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना ने पूरे इलाके में तनाव फैला दिया है. स्थानीय लोगों ने आरोपी को पुलिस के हाथों से छीनकर सजा देने की मांग की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच तेज कर दी है.

दरभंगा में बवाल. (Photo: ITG)
दरभंगा में बवाल. (Photo: ITG)

दरभंगा में छह साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या मामले में स्थानीय लोगों का गुस्सा फुट पड़ा है. लोगों ने आरोपी को पुलिस के हाथों से छीनकर खुद सजा देने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया. घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है, जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है. वहीं, देर रात एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर लोगों के समझाकर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया.  

घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बीती रात बच्ची शाम से ही लापता थी, परिवार वाले पूरी रात उसे ढूंढते रहे और पुलिस को भी सूचना दे दी. जब बच्ची घर नहीं लौटी तो आस-पास के लोग भी खोजबीन में जुट गए. सुबह कुछ लोगों को तालाब किनारे कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई दी. मौके पर पहुंचने पर बच्ची का शव खून से लथपथ हालत में मिला. ग्रामीणों को शक है कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया है और फिर उसकी हत्या कर दी.

ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

चश्मदीद बच्चियों ने खोला राज

पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि तीन बच्चियां गांव में तालाब किनारे खेल रही थीं, तभी आरोपी ने बच्चियों को पकड़ने की कोशिश की और बच्ची को पकड़ लिया. इसके बाद आरोपी बच्ची को अंधेरे में लेकर जाकर पहले दुष्कर्म किया और फिर क्रूरता से उसकी हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि दो बच्चियों मौके से भागने में सफल रहीं.

पुलिस का ये भी कहना है कि जब घटना के बारे में चर्चा हुई तो बच्चियों ने कहा कि वह उस व्यक्ति को पहचानती हैं और उसके बाद पुलिस ने बच्चियों को पास में लगे सीसीटीवी फुटेज से कुछ लोगों के चेहरे दिखाए, जिसमें बच्चियों ने आरोपी को पहचान लिया.

भीड़ का हंगामा

पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान हो चुकी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके कपड़े पर खून के धब्बे भी मिले हैं. इसके बाद गुस्से स्थानीय लोगों ने आरोपी को पुलिस से भीड़ के हवाले करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया. हालांकि, पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर शांत किया और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया.

देर रात मौके पर पहुंचे एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने कहा,  6 वर्षीय बच्चे की लाश मिली है. हम लोग जांच कर रहे हैं, सभी जांच टीम को मौके पर बुलाया गया है.

वहीं, बच्ची के परिजनों का कहना है कि बच्ची शाम से ही लापता थी, बहुत खोजने के बाद तालाब के पास उसका खून लथपथ शव मिला है.
उन्होंने दावा किया कि बच्ची के देखने से पता चल रहा था कि किसी ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी.

