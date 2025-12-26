जाना था दरभंगा, कोलकाता में उतारा... IndiGo की फ्लाइट डायवर्ट, एयरपोर्ट पर हंगामा-नारेबाजी

बिहार के दरभंगा में खराब मौसम के कारण हैदराबाद से दरभंगा आने वाली इंडिगो की फ्लाइट को डाइवर्ट कर कोलकाता में उतार दिया गया. अचानक बदले इस फैसले से दरभंगा जाने वाले यात्री काफी परेशान नजर आए. विमान के कोलकाता पहुंचते ही यात्रियों में नाराजगी फैल गई और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया.

और पढ़ें

जानकारी के अनुसार हैदराबाद से उड़ान भरने वाला इंडिगो का विमान दरभंगा के लिए रवाना हुआ था. लेकिन दरभंगा में मौसम खराब होने के कारण पायलट को विमान को कोलकाता एयरपोर्ट की ओर मोड़ना पड़ा. जब विमान कोलकाता में उतरा तो यात्रियों को यह जानकारी दी गई कि मौसम के कारण आगे की उड़ान संभव नहीं है.

हैदराबाद से दरभंगा आने वाली फ्लाइट डाइवर्ट

विमान के अंदर ही यात्रियों ने दरभंगा पहुंचाने की मांग को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया. यात्रियों का कहना था कि वे दरभंगा जाने के लिए टिकट लेकर आए थे, लेकिन उन्हें बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के कोलकाता में उतार दिया गया. कई यात्रियों ने फ्लाइट के अंदर ही नाराजगी जाहिर की.

कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरने के बाद दरभंगा जाने वाले यात्रियों ने हंगामा किया. यात्रियों ने इंडिगो कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की और पैसे वापस करने की मांग की. यात्रियों का कहना था कि दरभंगा के बजाय कोलकाता उतारने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Advertisement

यात्रियों ने फ्लाइट के अंदर नाराजगी दिखाई

यात्रियों का आरोप है कि इंडिगो की ओर से न तो सही जानकारी दी गई और न ही आगे की यात्रा के लिए कोई स्पष्ट समाधान बताया गया. इसी बात को लेकर यात्री और अधिक नाराज दिखे. फिलहाल खराब मौसम को ही फ्लाइट डाइवर्ट किए जाने की वजह बताया जा रहा है.

---- समाप्त ----