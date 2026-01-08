scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिहार में शीतलहर का कहर, 30 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट, ठंड से ठिठुरा पूरा राज्य

Bihar Weather: बिहार में शीतलहर का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है. राज्य के 30 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट है. राज्य के 38 जिलों में केवल मधुबनी का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है. मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान सबौर में 4.4 डिग्री रहा.

Advertisement
X
बिहार के 38 में से 37 जिलों में 10 डिग्री से नीचे पारा (फाइल फोटो-PTI)
बिहार के 38 में से 37 जिलों में 10 डिग्री से नीचे पारा (फाइल फोटो-PTI)

बिहार इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है. राज्य के लगभग सभी जिलों में तापमान तेजी से गिर रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित है. मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के 30 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है. कोल्ड डे का मतलब है कि दिन का तापमान सामान्य से काफी कम रहता है और धूप भी नहीं निकलती, जिससे दिन भर ठंड महसूस होती है.

सम्बंधित ख़बरें

Cold Wave in Uttar Pradesh and Bihar
उत्तर प्रदेश और बिहार में अचानक इतनी क्यों बढ़ रही है ठंड? जानिए वजह
ठंड और शीतलहर से कांपा उत्तर प्रदेश, जनजीवन पर असर! जानिए अलग-अलग जिलों का हाल
cold wave hits delhi and north india with school holidays
पहड़ों पर बेहिसाब बर्फबारी, ठिठुर रहे मैदानी इलाके; देखें रिपोर्ट
Uttar Pradesh cold conditions
यूपी में सर्दी का सितम, बढ़ी ठिठुरन...ठंड से बेहाल 33 जिले, 9 शहरों में 7 डिग्री से नीचे पारा
सर्दी में ठिठुरे रेलयात्री, कोहरे की वजह से आज भी कई ट्रेनें लेट, देखें लिस्ट

37 जिलों में 10 डिग्री से नीचे तापमान

बिहार के 38 जिलों में से 37 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है. केवल मधुबनी जिले में ही न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से थोड़ा ऊपर दर्ज किया गया. राज्य में सबसे कम तापमान भागलपुर जिले के सबौर में दर्ज किया गया, जो सिर्फ 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा. यह इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है. सबौर में ठंड इतनी ज्यादा है कि वहां शिमला जैसी सर्दी महसूस हो रही है.

Advertisement

ठंडी हवाओं से बढ़ी ठिठुरन

राज्य की राजधानी पटना में भी ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है. यहां न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम होकर 16.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया. सुबह से शाम तक बर्फीली ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है. सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है, जिससे सड़कों पर वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है. ट्रेनें और फ्लाइट्स भी देरी से चल रही हैं.

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अधिकतर जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा और धूप कम ही निकलेगी. अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट हो सकती है. इससे ठंड और बढ़ने की संभावना है. उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण ठंडी पछुआ हवाएं बिहार की ओर आ रही हैं, जो सर्दी को और तीव्र बना रही हैं.

सड़कों पर लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं. कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं या टाइमिंग बदल दी गई है. डॉक्टरों का कहना है कि ठंड से सांस की बीमारियां, जोड़ों का दर्द और अन्य समस्याएं बढ़ सकती हैं. इसलिए लोगों को गर्म कपड़े पहनने, घर में रहने और गरम पानी पीने की सलाह दी जा रही है.

Advertisement

मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह ठंड और कोहरा कुछ दिनों तक ऐसे ही बना रहेगा. मकर संक्रांति तक राहत मिलने की उम्मीद कम है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement