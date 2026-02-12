24 घंटे बंधक, कोल्ड ड्रिंक में नशीला... बिहार में एक और युवक का पकड़ौआ विवाह

समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी थाना क्षेत्र में 23 वर्षीय नीतीश कुमार को नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी पकड़ौआ शादी कराने का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में युवक नशे की हालत में जयमाला की रस्म निभाता दिख रहा है.

परिजनों ने बताया कि नीतीश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है. हर रोज की तरह वह बुधवार को भी घर से लाइब्रेरी के लिए निकला था, लेकिन काफी देर तक घर नहीं लौटा.

परिजनों ने बताया कि आरोपियों ने नीतीश को 24 घंटे तक बंधक बनाकर रखा और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गया.

पीड़ित ने सुनाई आपबीती

बंधक बने नीतीश कुमार ने एक वीडियो जारी कर अपनी आपबीती सुनाई. वीडियो में युवक ने बताया कि कुंदन, राहुल और राजवंशी ने उसे किडनैप किया और नशीली दवा खिलाकर कमरे में ताला बंद कर दिया. उसने मारपीट किए जाने के भी आरोप लगाए हैं. नीतीश के परिजनों को जब इस वायरल वीडियो के जरिए पकड़ौआ विवाह की जानकारी हुई, तब उसकी मां ने पटोरी थाने में आवेदन देकर बेटे को मुक्त कराने की गुहार लगाई.

वहीं, शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नीतीश को चकरांजली गांव से बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक और लड़की के भाई दोस्त थे और दोनों परिवारों के बीच पहले शादी की बात चली थी, जिसे लड़के वालों ने ठुकरा दिया था. पटोरी डीएसपी ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है और पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

