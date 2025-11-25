'घर से निकाला, दिलों से कैसे निकालेंगे...', राबड़ी का बंगला बदलने पर भड़कीं रोहिणी आचार्य

बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास आवंटित होने के फैसले पर लालू-राबड़ी की बेटी ने तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा. उन्होंने बिहार सरकार के सुशासन के मॉडल में लालू का अपमान करना का भी आरोप लगाया है.

दरअसल, मंगलवार को बिहार के भवन निर्माण विभाग ने मंत्रियों और बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष को सरकारी आवास आवंटित किए. इसी क्रम में आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हार्डिंग रोड स्थित केन्द्रीय पूल आवास संख्या-39 आवंटित किया गया था. जिस पर रोहिणी आचार्य ने आपत्ति जताई है.

'जनता के दिल से कैसे निकालिएगा'

लालू यादव और राबड़ी की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट साझा कर एक्स पर लिखा, 'सुशासन बाबू का विकास मॉडल. करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता है. घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा. सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते.'

इस पोस्ट के बाद रोहिणी सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गई हैं. कई यूजर्स उनकी पोस्ट की आलोचना करते हुए उनसे सवाल कर रहे हैं. एक यूजर्स ने कहा कि किस बात का गुस्सा है? 2006 से उस बंगले में बने हुए थें. वो सरकारी आवास है...परिवार की संपत्ति नहीं है. सरकारी आवास आवंटन की प्रक्रिया होती है, प्रोटोकॉल और पद के अनुसार आवंटन होता है. आप लोगों को सब पता होता है, लेकिन जनता में सहानुभूति बनाए रखने के लिए ये सब है. ऐसा नहीं है कि अब उनके पास सरकारी आवास नहीं है. जो आवंटित किया है वहां जाने में कौन-सा अपमान हो गया?.

नेता प्रतिपक्ष के कोटे से आवंटित किया बंगला

भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी शिव रंजन ने इस संबंध में औपचारिक पत्र जारी किया है. पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि चूंकि राबड़ी देवी अब बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं, इसलिए उन्हें नेता प्रतिपक्ष के कोटे से हार्डिंग रोड का ये नया बंगला आवंटित किया जा रहा है. अब उन्हें वर्तमान आवास 10 सर्कुलर रोड छोड़ना होगा.

आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लालू परिवार में आपसी कलह के बाद उन्होंने राजनीति और आरजेडी छोड़ने का ऐलान किया था. उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव के करीबियों संजय यादव और रमीज पर प्रताड़ना का आरोप लगाया.

