बिहार में नीतीश का मेगा प्लान, 3 नए विभाग बनाने की घोषणा, एक करोड़ युवाओं को रोजगार का लक्ष्य

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं को नौकरी और रोजगार दिलाने के लिए अगले 5 वर्षों (2025-30) का लक्ष्य निर्धारित किया. इसके तहत राज्य में तीन नए विभागों- युवा, रोजगार एवं कौशल विकास; उच्च शिक्षा; और नागर विमानन के सृजन का निर्देश दिया गया. इसका मकसद युवाओं को दक्ष और आत्मनिर्भर बनाना है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीन नए विभाग बनाने की घोषणा की. (File Photo: PTI)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में तीन नए विभागों के गठन की घोषणा की है, जिनका का उद्देश्य अगले पांच वर्षों (2025-30) में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार प्रदान करना है. यह बड़ा कदम बिहार के युवाओं के कौशल विकास, उच्च शिक्षा और उद्योग की उन्नति के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है.

मुख्यमंत्री ने राज्य में अलग से तीन नए विभाग- युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग तथा नागर विमानन विभाग सृजित करने का निर्देश दिया है. इन तीन नए विभागों के सृजन से राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिलाने में काफी मदद मिलेगी.

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग (Youth, Employment & Skill Development) के माध्यम से अगले पांच वर्षों में युवाओं को उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए रोजगार दिलाने का निर्णय लिया गया है.

रिसर्च और इनोवेश को मिलेगा बढ़ावा

बताया जा रहा है कि राज्य में उच्च शिक्षा विभाग के सृजन का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना है. इस विभाग के निर्माण से अनुसंधान एवं इनोवेशन (Research & Innovation) को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही राज्य में तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा का विकास होगा. इसका लक्ष्य समाज के सभी वर्गों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराना है.

राज्य में प्रस्तावित हैं कई एयरपोर्ट

दरअसल, राज्य में कई नए एयरपोर्ट्स का निर्माण हो रहा है एवं भविष्य में उड़ान योजना के तहत कई बड़े-छोटे नए हवाई अड्डों का निर्माण प्रस्तावित है. इसी को ध्यान राज्य में अलग से नागर विमानन विभाग बनाने का फैसला किया है. इससे औद्योगिक वातावरण बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य में निर्मित उत्पादों के निर्यात (Export) में मदद मिलेगी.

बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम

इसके अतिरिक्त, बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम (Bihar Marketing Promotion Corporation) का भी सृजन किया जाएगा. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय का गठन कर युवाओं को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित कौशल विकास के लिए प्रत्येक जिले में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी, ताकि राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी/ रोजगार का अवसर मिल सके.

साथ ही बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम (Bihar Marketing Promotion Corporation) के सृजन से राज्य में कृषि, पशुपालन, बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण के साथ-साथ हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग जैसे उत्पादों की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं वितरण व्यवस्था सुदृढ़ होगी और बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.

