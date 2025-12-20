scorecardresearch
 
बिहार: छुट्टी पर आए झारखंड पुलिस के हवलदार की गला रेतकर हत्या, गांव में दहशत

बिहार के भोजपुर जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब छुट्टी पर घर आए झारखंड पुलिस के एक हवलदार की अज्ञात बदमाशों ने गला रेतकर हत्या कर दी. घटना चांदी थाना क्षेत्र के भगवतपुर गांव की है, जहां हवलदार अपने ही घर में सो रहे थे. सुबह खून से लथपथ शव मिलने के बाद गांव में दहशत का माहौल है.

कांस्टेबल की हत्या से मची सनसनी
बिहार के भोजपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. चांदी थाना क्षेत्र के भगवतपुर गांव में झारखंड पुलिस में तैनात एक हवलदार की अज्ञात बदमाशों ने गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी. यह सनसनीखेज घटना शुक्रवार देर रात उस समय हुई, जब हवलदार अपने ही घर में सो रहे थे.

झारखंड पुलिस में कांस्टेबल थे मृतक पशुपति नाथ

मृतक की पहचान भगवतपुर गांव निवासी 60 साल के पशुपति नाथ तिवारी के रूप में हुई है. वो स्वर्गीय राम सुरेश तिवारी के पुत्र थे और हजारीबाग जिले में झारखंड पुलिस में चालक हवलदार के पद पर तैनात थे. जानकारी के मुताबिक, वो करीब एक सप्ताह पहले छुट्टी लेकर अपने पैतृक गांव आए थे.

शनिवार की सुबह जब परिजन उन्हें जगाने पहुंचे, तो कमरे के अंदर खून से लथपथ शव देखकर सभी के होश उड़ गए. मृतक की गर्दन पर धारदार हथियार से किए गए गहरे जख्म मिले हैं, जिससे साफ है कि हत्या बेहद नृशंस तरीके से की गई. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

हत्या की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही चांदी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए आरा सदर एसडीओ-2, आरा सदर एसडीपीओ-2 और चांदी थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया, जिसने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए हैं.

मृतक के बड़े भाई भारत भूषण तिवारी ने बताया कि कुछ दिन पहले घर में चोरी की घटना हुई थी. इसी सूचना के बाद पशुपति नाथ तिवारी अपनी पत्नी के साथ गांव आए थे. शुक्रवार की रात वो पत्नी के साथ आग सेंक रहे थे, इसके बाद उनकी पत्नी एक कमरे में सोने चली गईं, जबकि पशुपति नाथ तिवारी दूसरे कमरे में सोने चले गए. इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर उनकी हत्या कर दी. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की गहन छानबीन जारी है.
 

