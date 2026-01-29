बेगूसराय में खुलेआम फायरिंग और हथियार लहराने का वीडियो वायरल, बालू माफिया पर FIR

बेगूसराय जिले के चकिया थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वीडियो में दो बदमाश गंगा नदी किनारे हथियार लहराते हुए और फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये युवक बालू माफिया हैं और वर्चस्व के लिए दहशत फैलाने पहुंचे थे. वीडियो में एक युवक के दोनों हाथ में पिस्टल है जबकि दूसरे के हाथ में राइफल है. साथ ही, गाली-गलौज की आवाज भी सुनाई दे रही है.

इस घटना का संज्ञान उप मुखिया द्वारा लिया गया और उन्होंने चकिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई. मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है. डीएसपी बेगूसराय मुख्यालय निखिल कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो के माध्यम से आरोपियों की पहचान कर ली गई है.

गंगा दियारा में खुलेआम हथियार लहराते दिखे बदमाश

प्राथमिकी में सिमरिया गांव के कारी सिंह उर्फ रुद्रा सिंह और रामचंद्र सिंह को नामजद किया गया है. आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ आर्म्स एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

डीएसपी निखिल कुमार ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. बालू के अवैध खनन और वर्चस्व की लड़ाई में यह मामला नया मोड़ लेकर आया है.

वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने लिया एक्शन

पुलिस वीडियो में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन गाली-गलौज करने वाले की आवाज से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मौके पर पुलिस मौजूद थी. घटना ने इलाके में खलबली मचा दी है और पुलिस की कार्रवाई पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं.

