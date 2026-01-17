दूसरी शादी युवक को पड़ी भारी, पहली पत्नी के परिजनों ने सरेआम पीटा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाया

बिहार के बगहा में दूसरी शादी करना एक युवक को भारी पड़ गया. बगहा अनुमंडल चौक पर पहली पत्नी के परिजनों ने युवक को पकड़कर पिटाई कर दी. देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और मामला हाईवोल्टेज ड्रामे में बदल गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को बचाया और दोनों पक्षों को थाने ले गई.

युवक ने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादीशुदा महिला के साथ रहना शुरू कर दिया था. इस बात की जानकारी जब पहली पत्नी और उसके मायके पक्ष को हुई, तो उन्होंने इसका विरोध किया. युवक जब बगहा अनुमंडल चौक पर पहुंचा तो दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. पहले कहासुनी हुई, फिर मामला हाथापाई में बदल गया.

आरोप है कि गुस्साए पहली पत्नी के परिजनों ने युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की. भीड़ ने युवक को घसीटते हुए जिला समावेस्टा (होमगार्ड) कार्यालय परिसर तक पहुंचा दिया. इस दौरान युवक मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन भीड़ का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा था. घटनास्थल पर मौजूद लोग इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाते नजर आए.

स्थिति बेकाबू होती देख होमगार्ड कार्यालय के अधिकारियों ने तुरंत पटखौली थाने को सूचना दी. सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद युवक को भीड़ के चंगुल से बाहर निकाला. पुलिस ने युवक को सुरक्षित वाहन में बैठाया और दोनों पक्षों को पटखौली थाना ले गई.

पटखौली थानाध्यक्ष हृदयानंद सिंह ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों को थाने लाकर समझा-बुझाकर शांत कराया गया है. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि विवाद शादी के मामले से जुड़ा हुआ है, जो पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है. ऐसे में आगे की कार्रवाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार की जाएगी. आरोप है युवक ने दूसरी महिला के साथ रहना शुरू कर दिया था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

