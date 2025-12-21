बगहा: महिला ने एक साथ तीन बच्चों को दिया जन्म, बगहा PHC में गूंजी किलकारियां

बगहा के रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज वह नजारा देखने को मिला, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. नाड्डा गांव निवासी शिवम पासवान की 26 वर्षीय पत्नी रिंकी कुमारी जब प्रसव पीड़ा के साथ अस्पताल पहुंचीं, तब किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों में खुशियों की संख्या तीन गुना हो जाएगी.



पहले से दो बच्चों की मां रिंकी कुमारी ने इस बार एक साथ तीन नवजातों को जन्म दिया. दो बेटे और एक बेटी. खास बात यह रही कि यह प्रसव पूरी तरह सामान्य तरीके से हुआ और मां के साथ-साथ तीनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं.

जैसे ही यह खबर फैली, अस्पताल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. कोई इसे भगवान की विशेष कृपा बता रहा है तो कोई इसे चमत्कार मान रहा है. हर चेहरा खुशी और हैरानी से भरा नजर आया.

चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. ने बताया कि रिंकी कुमारी को सुरक्षित प्रसव के लिए रामनगर पीएचसी में भर्ती कराया गया था. चिकित्सकीय टीम की सतर्कता और बेहतर प्रबंधन के कारण सामान्य प्रसव संभव हो सका. उन्होंने कहा कि मां और तीनों नवजात पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें लगातार निगरानी में रखा जा रहा है.

एक ओर जहां यह परिवार अब पांच से सीधे आठ सदस्यों का हो गया है, वहीं दूसरी ओर यह घटना रामनगर पीएचसी की स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती को भी दर्शाती है. गांव से अस्पताल तक और अस्पताल से पूरे इलाके में इसकी चर्चा अब हर जुबान पर है.

