अनंत सिंह कल ले सकते हैं विधायक पद की शपथ, दुलारचंद यादव हत्याकांड केस में जेल में हैं बंद

बिहार के मोकामा से जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह मंगलवार को विधानसभा सदस्यता की शपथ ले सकते हैं. जानकारी के अनुसार, कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें बेऊर जेल से विधानसभा लाने की तैयारी की जा रही है, ताकि शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी कराई जा सके.

गौरतलब है कि बीते विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बावजूद अनंत सिंह ने अब तक विधायक पद की शपथ नहीं ली है. शपथ नहीं लेने की वजह से उनकी सदस्यता को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई थी.

अनंत सिंह इस समय दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में जेल में बंद हैं. अब कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद उनके शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो गया है. मंगलवार को सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें जेल से विधानसभा लाया जा सकता है.

विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी हत्या

दुलारचंद यादव हत्याकांड विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था और तभी से वे न्यायिक अभिरक्षा में हैं. रिहाई के लिए उनकी ओर से सिविल कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन अदालत ने सुनवाई के बाद उसे स्वीकार नहीं किया और याचिका ख़ारिज दी.

क्या है पूरा मामला?

जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में 75 वर्षीय दुलारचंद यादव प्रचार कर रहे थे. दुलारचंद मोकामा क्षेत्र के जाने-माने नेता रहे हैं और कभी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे बड़े नेताओं से जुड़े रहे. इसी दौरान अनंत सिंह के काफिले और विरोधी गुट के समर्थकों के बीच भिड़ंत हो गई. शुरू में केवल शब्दों की लड़ाई हुई, जो बाद में मारपीट और फायरिंग में बदल गई. इस दौरान दुलारचंद यादव को पैर में गोली लगी.

गाड़ी से कुचलने की बात आई थी सामने

परिजनों का आरोप है कि गोली मारने के बाद अनंत सिंह के समर्थकों ने उनकी गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक मौत मुख्य रूप से भारी वस्तु के नीचे दबने से हुई, लेकिन गोली का भी जिक्र किया गया है. इस घटना में अनंत सिंह पर मुख्य आरोप लगा. घटना के कुछ दिन बाद, 2 नवंबर को पटना पुलिस ने अनंत सिंह को उनके दो साथियों के साथ गिरफ्तार किया. तब से वे बेऊर जेल में बंद हैं. इस मामले में अब तक 80 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जांच पटना पुलिस और सीआईडी कर रही है.

हालांकि, जेल में बंद रहते हुए ही अनंत सिंह ने मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जिससे यह मामला और भी चर्चा में आ गया.

