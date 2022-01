Best Selling Cars in December 2021: Maruti की सेल ने गाड़े झंडे, Top-10 में से 8 पर जमाया कब्जा

Best Selling Cars in December 2021: देश की सबसे बड़ी कार कंपनी Maruti Suziki ने एक बार फिर सेल के मामले में झंडे गाड़े हैं. दिसंबर में देश में सबसे ज्यादा बिकने वाले 10 कार मॉडल में से कंपनी की 8 कारें रही हैं. Tata और Hyundai की सिर्फ एक-एक कार ही इसमें एंट्री मार सकीं. देखें पूरी लिस्ट

सबसे ज्यादा बिकी WagonR

मारुति सुजुकी की हैचबैक WagonR दिसंबर 2021 में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही. कंपनी ने इसकी 19,729 यूनिट सेल की. इसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर भी मारुति का कब्जा रहा. कंपनी की Swift की इस महीने 15,661 यूनिट बिकीं. जबकि Baleno की कंपनी ने 14,458 यूनिट बेची.

4th नंबर पर Tata Nexon की एंट्री

दिसंबर में सबसे ज्यादा बिकने वाली (Best Selling Cars In December 2021) कारों में चौंकाने वाली एंट्री Tata Nexon की रही. इसने चौथे नंबर पर कब्ज़ा जमाया है और दिसंबर में 12,899 यूनिट की सेल हुई है. यह मारुति के अलावा टॉप-10 की लिस्ट में (Top-10 Sold Cars In December 2021) जगह बनाने वाली दो कारों में से एक है.

Hyundai आई 8वें नंबर पर

दिसंबर में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में (Top-10 Car Models Of December 2021) Hyundai Motors को तगड़ा झटका लगा है. देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी होने के बावजूद Hyundai Venue इस लिस्ट में उसकी इकलौती एंट्री है. वेन्यू की दिसंबर में सिर्फ 10,360 यूनिट ही बिकी हैं.

ये मॉडल भी शामिल हैं टॉप-10 में

दिसंबर में मारुति के जिन अन्य मॉडल ने टॉप-10 मे जगह बनाई हैं. उनमें Maruti Ertiga 5वें नंबर पर रही है और इसकी 11,840 यूनिट बिकी हैं. जबकि देश की सबसे सस्ती कारों में शुमार Maruti Alto 6वें नंबर पर आ गई है और इसकी 11,170 यूनिट बिकी हैं.

वहीं Maruti Dzire लिस्ट में 7वें नंबर पर है. इसकी दिसंबर 2021 में 10,633 यूनिट बिकी हैं. इसके अलावा 9,531 यूनिट की सेल के साथ Maruti Vitara Brezza 9वें नंबर पर और 9,165 यूनिट की सेल के साथ Maruti Eeco इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है.

