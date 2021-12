Anand Mahindra Twitter : आनंद महिंद्रा लाने जा रहे ये शानदार इलेक्ट्रिक कार, 12 सेकेंड में पकड़े 300 की रफ़्तार

Anand Mahindra Tweet: महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के प्रमुख आनंद महिंद्रा ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं. अपने ट्विटर हैंडल पर वो कई अनोखे वीडियो शेयर करते हैं, क्रिएटिव लोगों को जॉब ऑफर देते हैं. अब उन्होंने एक ऐसी शानदार इलेक्ट्रिक कार के फोटो शेयर किए हैं, जो महज 12 सेकेंड में 300 KM तक की रफ्तार पकड़ लेती है. जानें इसके बारे में...

Battista होगी हाइपर इलेक्ट्रिक कार

आनंद महिंद्रा की कंपनी Mahindra & Mahindra बहुत जल्द Automobili Pininfarina की Battista कार का प्रोडक्शन शुरू करने जा रही है. कुछ वक्त पहले ब्लूमबर्ग ने खबर दी थी कि कंपनी ने इसके लिए फंड जुटाने के विकल्पों पर गौर करना शुरू कर दिया है. Battista एक हाईपर इलेक्ट्रिक कार है. इसके पहले प्रोटोटाइप को 2019 के जेनेवा ऑटो शो में पेश किया गया था. अब आनंद महिंद्रा ने एक रीट्वीट करके इस कार की शानदार तस्वीरें शेयर की हैं.

Yesterday we shared the first images of #Battista finished in #OroLiquido – a lustrous #paint that reflects the nobility of gold. This is the interior combination – a refined mix of materials and colours that is subtle and sophisticated. Discover more at https://t.co/00rXGPgI1k pic.twitter.com/9AmCAey6uE