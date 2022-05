Simple One Delivery: आग की घटनाओं से लिया सबक, अब देरी से होगी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी!

Ola Electric के साथ ही इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली Simple Energy ने अपनी स्कूटर की डिलीवरी का प्लान बदल दिया है. अब कंपनी इसे देरी से डिलीवर करेगी, जबकि पहले कंपनी के Simple One की डिलीवरी जून से शुरू होने वाली थी.

सेफ्टी को देखते हुए लिया फैसला

ईवी स्टार्टअप कंपनी (EV Startup) सिंपल एनर्जी के को-फाउंडर सुहास राजकुमार ने ट्विटर पर जानकारी दी कि कंपनी अब अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी सितंबर से शुरू करेगी. उन्होंने अपने ट्वीट में इसकी वजह भी बताई है. उन्होंने लिखा, ‘‘सेफ्टी स्टैंडर्ड और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में हाल की घटनाओं (इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की घटनाओं) को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने Simple One की डिलीवरी को सितंबर से शुरू करने का फैसला किया है.’’

सुहास राजकुमार का ट्वीट

जुलाई से शुरू होगी टेस्ट राइड

सिंपल एनर्जी अपने स्कूटर की टेस्ट राइड जुलाई से शुरू करेगी. कंपनी का कहना है कि उसे इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी पैक इत्यादि को लेकर कुछ नई गाइडलाइन और सर्टिफिकेट का इंतजार है. इस वजह से भी डिलीवरी में देरी होगी. हाल में इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग की घटनाओं के बाद सरकार ने इनकी जांच कराई थी. साथ ही स्टैंडर्ड को लेकर कुछ नए दिशानिर्देश जारी करने की बात भी कही थी.

सिंपल एनर्जी का बयान

सिंगल चार्ज में जाए 300 किमी

सिंपल एनर्जी ने अपना स्कूटर Ola Scooter के साथ ही 15 अगस्त को लॉन्च किया था. अब तक कंपनी को 55,000 स्कूटर की प्री-बुकिंग मिल चुकी हैं. कंपनी का दावा है कि उसका इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज में 236 किमी तक जाता है. वहीं इसके एडवांस वर्जन में एक्स्ट्रा बैटरी पैक आता है. जिस वजह से ये स्कूटर 300 किमी से ज्यादा दूर जा सकता है.

इतनी है Simple One की कीमत

कंपनी ने 236 किमी की रेंज वाले स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमत (Simple One Price) 1.09 लाख रुपये रखी है. लेकिन अगर कोई ग्राहक इसे 300 से ज्यादा किमी की रेंज वाले बैटरी पैक के साथ खरीदना चाहता है, तो उसे करीब 35,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे. यानी तब Simple One की कीमत 1,44,999 रुपये होगी. हालांकि इस कीमत पर FAME 2 और राज्यों की सब्सिडी अलग से मिलेगी. ऐसे में ग्राहकों को ये स्कूटर लगभग एक से सवा लाख रुपये का पड़ेगा.

ये भी पढ़ें: