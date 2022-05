अब दो टुकड़ों में बंट गया Ola Scooter, ट्विटर पर लगा शिकायतों का अंबार!

Ola Scooter एक बार फिर सुर्खियों में है. अबकी बार इस Electric Scooter की बॉडी दो टुकड़ों में टूटने की शिकायत एक यूजर ने की है. उसके बाद इस तरह की शिकायतों का ट्विटर पर अंबार लग गया. इससे पहले पुणे में Ola Electric के एक स्कूटर में आग लगने का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर सरकार ने तुरंत एक्शन लिया था. वहीं सोशल मीडिया पर लोग काफी वक्त से ओला के सॉफ्टवेयर से जुड़ी दिक्कत के साथ-साथ स्पीड, रिवर्स मोड और अन्य फीचर्स की शिकायतें कर रहे हैं.

अलग हुआ Ola Scooter का अगला पहिया

ट्विटर पर Sreenadh Menon नाम के एक यूजर ने ओला स्कूटर के दो टुकड़ों में टूटने की शिकायत की. उसने अपने ट्वीट में Ola Electric और कंपनी के फाउंडर Bhavish Aggarwal को भी टैग किया है. इस पोस्ट में काले रंग के एक ओला स्कूटर के अगले पहिए को टूटकर अलग हुआ देखा जा सकता है. यूजर ने अपनी पोस्ट के साथ लिखा है....' कम स्पीड पर ड्राइव करने के बावजूद इस स्कूटर का फ्रंट फोर्क टूट गया. अब हम इस गंभीर और खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं. हम इस स्कूटर की रिप्लेसमेंट चाहते हैं. साथ ही चाहते हैं कि इसके डिजाइन को बदला जाए, ताकि घटिया क्वालिटी के मैटेरियल की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटना में हमारी जान बच सके.'

@OlaElectric @bhash

The front fork is breaking even in small speed driving and it is a serious and dangerous thing we are facing now, we would like to request that we need a replacement or design change on that part and save our life from a road accident due to poor material usd pic.twitter.com/cgVQwRoN5t — sreenadh menon (@SreenadhMenon) May 24, 2022

मेनन की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर ओला स्कूटर के टूटने की शिकायतों का अंबार लग गया. एक के बाद एक यूजर कंपनी के स्कूटर की क्वालिटी को लेकर पोस्ट करने लगे और साथ में स्कूटर के दो टुकड़ों में बंटने की शिकायत करने लगे...

25 kmph की स्पीड पर हो गए ओला स्कूटर के दो टुकड़े

एक और यूजर ने पोस्ट करके बताया कि उसके ओला स्कूटर का फ्रंट फोर्क महज 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था. तभी ये अचानक दीवार से टकरा गया और टूट गया. जबकि इसी तरह की एक घटना समतल सड़क पर चलने वाले ड्राइवर के साथ हुई. इस पर Ola Electric ने रिप्लाई किया कि वह बहुत जल्द यूजर से कनेक्ट कर मामले की जांच करेगी...

This is a misery that happened to me. The front fork got collapsed while hitting a wall at a speed of 25kmph in eco mode along an uphill side. Similar issue happened to some other customers in plain road also. Take this as a serious and most urgent problem and resolve it soon. — ANAND LAVAKUMAR (@anandlavan) May 24, 2022

Hi, we’re going to connect with you over call shortly, so we can look into this and get back to you. — Ola Electric (@OlaElectric) May 25, 2022

इसी तरह की कुछ और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की गई है. साथ ही कई लोगों ने इसे लेकर चिंता जताई है.

I wanted to buy an ols but would not now. Not at least without a test drive to verify these claims myself. — Ankit (@aks0510) May 25, 2022

