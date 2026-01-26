Renault Duster Launch: EV मोड, सबसे पावरफुल इंजन... और 8 गियर! स्मार्ट फीचर्स के साथ नई डस्टर हुई पेश

Renault Duster Launched Price & Features: ज़रा आंख बंद करके 2012 का भारत याद करिए. सड़कों पर हैचबैक का राज था, SUV मतलब या तो बहुत महंगी गाड़ी या फिर महज एक सपना. तभी एक गाड़ी आई, भारी भरकम तो नहीं थी लेकिन बजट में थी. नाम था डस्टर. इसने न सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नए रास्ते खोले, बल्कि कार कंपनियों की सोच भी बदली. गांव की कच्ची सड़क हो या शहर का फ्लाईओवर, डस्टर ने बता दिया कि SUV मतलब लग्ज़री नहीं बल्कि आम लोग भी स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल के मालिक बन सकते हैं. और अब, करीब डेढ़ दशक बाद, वही नाम फिर लौटा है. लेकिन इस बार बिल्कुल नए अंदाज में.

फ्रेंच कार निर्माता कंपनी Renault ने आज गणतंत्र दिवस के मौके पर चेन्नई के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में Duster को एक बार फिर भारतीयों के बीच पेश किया है. इस स्टेडियम की मिट्टी ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं देखे, बल्कि इतिहास बनते देखा है. यहीं कभी वीनू मांकड़ और पंकज रॉय की ऐतिहासिक साझेदारी ने दुनिया को चौंकाया था और यहीं भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट सीरीज़ जीत का सपना पूरा किया था. समय बदला, चेहरे बदले, लेकिन इस मैदान की गूंज आज भी वैसी ही है. अब उसी गूंज के बीच Renault Duster ने भी यहीं से अपनी नई पारी शुरू की है. जैसे यह स्टेडियम यादों का गवाह रहा है, वैसे ही डस्टर एक बार फिर भारतीय सड़कों पर अपनी कहानी लिखने को तैयार है. आइये देखें कैसी है नई DUSTER-

Renault Duster की डिलीवरी अपैल के मध्य से शुरू की जाएगी. Photo: ITG

रेनॉल्ट इंडिया के सीईओ स्टीफन डेब्लेस ने कहा कि, डस्टर केवल सेगमेंट में किसी प्रतिद्वंदी के तौर पर नहीं उतरा था, बल्कि इसने भारत में एक नए सेगमेंट की शुरुआत की थी. रेनॉल्ट ग्रुप इंडिया के चीफ इंजीनियर डा. वी. विक्रमन ने बताया कि, "नई डस्टर को कंपनी ने रेनो ग्रुप मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म (RGMP) पर तैयार किया है. जो ख़ास तौर पर इंडिया स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है." उन्होंने कि, "नई डस्टर को ख़ास तौर पर भारतीय बाजार को ध्यान में रखकर तैयार गया है. इसमें 90 प्रतिशत इंडियन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे कीमत कम रखने में काफी मदद करेगा. ये एसयूवी बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग प्रोवाइड करती है. "

लुक और डिज़ाइन

नई डस्टर का साइज और शेप भले ही ग्लोबल मॉडल जैसा हो, लेकिन इसकी फ्रंट डिजाइन में साफ फर्क दिखता है. नई हेडलाइट्स में आइब्रो शेप वाले LED डीआरएल दिए गए हैं, जो टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं. ग्रिल का डिजाइन अलग है और इस पर 'DUSTER' बैजिंग दी गई है. फ्रंट बंपर में उभरा हुआ सिल्वर सराउंड दिया गया है, जो पहली जनरेशन डस्टर की याद दिलाता है. बंपर के दोनों ओर पिक्सल शेप फॉग लैंप इसे यूनिक लुक देते हैं.

साइड से देखने पर नई डस्टर ज्यादा रग्ड और मजबूत नजर आती है. व्हील आर्च और बॉडी के निचले हिस्से पर ब्लैक क्लैडिंग दी गई है. रियर डोर हैंडल्स को सी-पिलर पर लगाया गया है, जिससे इसका प्रोफाइल और क्लीन दिखता है. इसके साथ फंक्शनल ब्लैक रूफ रेल्स दी गई हैं, जो एसयूवी कैरेक्टर को और बेहतर बनाती हैं.

पिछले हिस्से में में एलईडी टेललाइट्स को एक लाइट बार से जोड़ा गया है, जो ग्लोबल मॉडल में नहीं मिलता. इसके अलावा रियर वाइपर और वॉशर के साथ रूफ माउंटेड स्पॉइलर दिया गया है. ब्लैक रियर बंपर पर सिल्वर सराउंड दिया गया है, जो सिंपल डिजाइन में भी अच्छा कॉन्ट्रास्ट लाता है.

तीन इंजन ऑप्शन... 80% तक EV मोड में दौड़ेगी डस्टर

विक्रमन ने बताया कि, "नई डस्टर को कुल 3 इंजन विकल्प के साथ पेश किया गया है. जिसमें 1.8 लीटर स्ट्रांग हाइब्रिड ई-टेक 160 पेट्रोल इंजन भी शामिल है. इस इंजन के साथ 1.4 kWh की बैटरी भी दी गई है, जो इंजन को एक्स्ट्रा पावर देती है. कंपनी का दावा है कि, शहर के अंदर 80 प्रतिशत तक ये एसयूवी प्योर EV मोड, यानी इलेक्ट्रिक मोड में दौड़ेगी. इस इंजन को 8-स्पीड DHT ट्रांसमिशन गियरबॉक्स से जोड़ा गया है." कंपनी का कहना है कि, ये देश का सबसे पावरफुल स्ट्रांग हाइब्रिड इंजन है.

इसके अलावा डस्टर में 1.3 लीटर टर्बो टीसीई (TCe 160) इंजन का भी ऑप्शन मिलता है. ये इंजन 163 PS की पावर और 280 न्यूटन मीटर (Nm) का टॉर्क जेनरेट करता है. इस इंजन को 6-स्पीड डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. ये ट्रांसमिशन वेट क्लच और ई-शिफ्टर के साथ आता है. इंजन को मिरर पॉलिश फीनिश के साथ पावर-ग्लाइड कोटिंग दी गई है.

तीसरे विकल्प के तौर पर इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिलेगा, जो शहर और हाईवे दोनों के लिए बैलेंस्ड परफॉर्मेंस देने पर फोकस करेगा. इन इंजन विकल्पों के साथ नई डस्टर के केबिन को एडवांस और प्रीमियम बनाया गया है. ख़ास बात ये है कि, ग्लोबल मॉडल की तुलना में इसका केबिन काफी बेहतर नज़र आ रहा है.

कैसा है एसयूवी का इंटीरियर

नई डस्टर के केबिन को प्रीमियम बनाने में कंपनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. इसका इंटीरियर लेआउट भले ही ग्लोबल मॉडल से मेल खाता हो, लेकिन इंडियन वर्जन में ज्यादा प्रीमियम लेदरेट मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है. सीट्स, डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स पर यह साफ नजर आता है. केबिन ब्लैक थीम में है, जिसमें ग्रीन एक्सेंट और स्टिचिंग दी गई है. ड्राइवर फोकस्ड डैशबोर्ड में 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले मिलता है. एसी वेंट्स पर वाय-शेप क्रोम फिनिश दी गई है.

Renault Duster में फाइटर-जेट स्टाइल कॉकपिट दिया गया है. Photo: ITG

सेंटर कंसोल को साफ और सिंपल रखा गया है. इसमें कम बटन, छोटा गियर शिफ्टर और सीट वेंटिलेशन के कंट्रोल्स दिए गए हैं, जिन पर सिल्वर सराउंड मिलता है. फ्रंट आर्मरेस्ट स्लाइड एडजस्टेबल है और इसके अंदर स्टोरेज स्पेस दिया गया है. पीछे की सीट पर सेंटर आर्मरेस्ट के साथ दो कपहोल्डर भी मिलते हैं.

फीचर लोडेड है डस्टर

नई रेनॉ डस्टर में 10.1 इंच का टचस्क्रीन दिया गया है, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है. इसके साथ 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है. इसमें पावर्ड टेलगेट और 6-वे पावर्ड व वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी दी गई हैं. इसमें बतौर स्टैंडर्ड 6 एयरबैग दिए गए हैं. इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, लेवल 2 एडीएएस, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं. खास बात यह है कि यह भारत में ADAS फीचर पाने वाली रेनॉल्ट की पहली कार होगी.

Renault Duster को तीन अलग-अलग इंजन ऑप्शन में पेश किया गया है. Photo: ITG

गूगल असिस्टेंस

इसके अलावा केबिन में इनबिल्ट गूगल असिस्टेंस जैसा फीचर दिया गया है. जिसकी मदद से आपको हर वक्त अपने साथ फोन लेने की जरूरत नहीं होगा. इसके लिए यूजर को केवल अपने गूगल अकाउंट से साइन-इन करना होगा. एक बार लॉग-इन करने के बाद यूजर अपनी डस्टर को पर्सनलाइज़्ड कर सकता है. ये बिल्कुल वैसा ही है, जैसे आप अपने स्मार्टफोन को किसी अन्य डिवाइस से कनेक्ट कर उससे सिंक (Sync) करते हैं.

नई डस्टर में 518 लीटर का बूट-स्पेस मिलता है, जिसे 700 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है. कंपनी का दावा है कि, ये सेग्मेंट में किसी भी दूसरे मॉडल के मुकाबले 80 लीटर ज्यादा है. ड्राइवर और को-ड्राइवर दोनों के लिए 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट दी गई है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक पैनारोमिक सनरूफ से लैस इस एसयूवी का रूफ रेल 50 किग्रा तक का भार उठाने में सक्षम है. यानी एडवेंचर के शौकीनों के लिए भी डस्टर बेहतर है.

बेस्ट इन क्लास ADAS

विक्रमन ने बताया कि, नई डस्टर में सेग्मेंट में सबसे बेहतरीन एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) फीचर पैकेज दिया जा रहा है. नई डस्टर में 35 से ज्यादा एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. ये कार मल्टीपल एयरबैग के अलावा लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के साथ आ रही है. जिसमें कई ऑटोनॉमस ड्राइविंग फीचर्स दिए गए हैं, जो डेली राइड को सुरक्षित और आसान बनाते हैं.

Renault Duster में सेग्मेंट का सबसे बड़ा 518 लीटर का बूट-स्पेस दिया गया है. Photo: ITG

प्राइस, बुकिंग और डिलीवरी

रेनॉल्ट इंडिया ने आज नई Renault Duster की आधिकारिक बुकिंग शुरू कर दी है. इसके लिए कंपनी ने एक स्पेशल ऐप भी लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से इच्छुक ग्राहक घर बैठे ही अपनी नई डस्टर की बुकिंग कर सकते हैं. इसकी बुकिंग के साथ ही ग्राहकों को एक आर-पास (R-Pass) दिया जाएगा. कार की बुकिंग के लिए ग्राहकों को 21,000 रुपये का बुकिंग अमाउंट देना होगा.

कंपनी का कहना है कि, नई डस्टर की कीमतों का ऐलान मार्च के मध्य में किया जाएगा और अप्रैल के मध्य में एसयूवी की डिलीवरी शुरू होगी. इससे पहले नई डस्टर देश भर की डीलरशिप पर पहुंचा दी जाएगी. कंपनी ने यह भी बताया कि, सबसे पहले टर्बो इंजन वेरिएंट की डिलीवरी शुरू की जाएगी. इसके अलावा स्ट्रांग हाइब्रिड वेरिएंट की डिलीवरी के लिए ग्राहकों को दिवाली तक का इंतज़ार करना होगा.



