Duster का खौफ... या कुछ और! टल गया Nissan Tekton का लॉन्च, जानें क्या है टाइटन्स के टक्कर की वजह

Nissan Tekton को इसी महीने लॉन्च किया जाना था. लेकिन अब इसके लॉन्च में देरी की बात सामने आई है. ये एक मिड-साइज एसयूवी है, जिसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टाटा सिएरा जैसी गाड़ियों से होगा.

Nissan Tekton मूल रूप से Renault Duster पर ही बेड मिड-साइज एसयूवी है. Photo: ITG
Nissan Tekton मूल रूप से Renault Duster पर ही बेड मिड-साइज एसयूवी है. Photo: ITG

Nissan Tekton Launch: भारतीय कार बाजार बड़ा बेरहम है. यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है. या तो आप हर साल कुछ नया लेकर आइए, या फिर भीड़ में गुम हो जाइए. निसान इस सच्चाई से वाकीफ है. इसी समझ के साथ कंपनी एक नई SUV पर दांव लगा रही है. नाम है Nissan Tekton. लेकिन जिस एसयूवी के लॉन्च का इंतजार लंबे समय से हो रहा है, वह अब थोड़ा टलता नजर आ रहा है. इसे डस्टर का खौफ कहें या कंपनी की तैयारी में देरी, वजह जो भी हो. लेकिन यह तय है कि भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी निसान के लिए इस सेग्मेंट में पैठ बनाना आसान नहीं है.

जहां हर महीने एसयूवी सेग्मेंट में एक नई आमद हो रही है. वहां Nissan Tekton के लिए सफर आसान नहीं होगा. ये एक मिड-साइज एसयूवी है, जिसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टाटा सिएरा जैसी गाड़ियों से होगा. अब इसकी लॉन्च टाइमलाइन को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है.

लॉन्च में देरी की खबर

पहले ख़बर थी कि, Nissan Tekton को इसी महीने यानी फरवरी 2026 में लॉन्च किया जाएगा. लेकिन अब इसके लॉन्च में देरी की बात सामने आई है. कंपनी ने देरी की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि, निसान ने सिर्फ इतना कहा है कि नई लॉन्च टाइमलाइन जल्द घोषित की जाएगी. माना जा रहा है कि इस देरी का संबंध रेनो डस्टर से है, जिस पर यह SUV बेस्ड है.

Nissan Tekton थर्ड जनरेशन रेनो डस्टर के प्लेटफॉर्म पर तैयार की जा रही है. जानकारी के लिए बता दें कि, ग्लोबल मार्केट में रेनॉ और निसान के बीच एक एग्रीमेंट है, जिसके तहत दोनों ब्रांड्स एक दूसरे से व्हीकल प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं. ये काफी हद तक वैसा ही है जैसा आपको सुजुकी और टोयोटा के बीच देखने को मिलता है. 

बीते 26 जनवरी को Renault ने बड़े जोर-शोर के साथ Duster से पर्दा उठाया है. जिसकी कीमतों का ऐलान मार्च में किया जाना है. जबकि डिलीवरी अप्रैल से शुरू होगी. ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि, Tekton को डस्टर के बाजार में आने के बाद ही पेश किया जाएगा. इसी वजह से इसका लॉन्च अब मिड 2026 के आसपास मानी जा रही है.

Nissan Tekton
Tekton भी डस्टर की ही तरह CMF-B प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है. Photo: ITG

डिजाइन में होगा अलग अंदाज

Tekton और Duster का प्लेटफॉर्म भले ही एक ही हो. लेकिन दोनों एसयूवी के लुक और डिज़ाइन में अंतर होगा. डस्टर ने पहले ही बोल्ड लुक की नुमाईश कर दी है, ऐसे में निसान पर एक बेहतरीन और यूनिक डिज़ाइन का दबाव जरूर होगा. निसान ने भी इस एसयूवी के ऐलान के दौरान इसकी कुछ स्केच इमेज को शेयर किया था. इनमें डस्टर से अलग ग्रिल, बंपर और लाइटिंग डिजाइन नजर आती है. 

जहां नई डस्टर में वी-मोशन ग्रिल, Y शेप DRL और टेल लैंप दिए गए हैं, वहीं Tekton में आगे और पीछे C शेप लाइट सिग्नेचर देखने को मिलेगा. साइड प्रोफाइल में अलग अलॉय व्हील और डोर ट्रिम्स होंगे, जबकि व्हील आर्च क्लैडिंग, सी पिलर पर लगे रियर डोर हैंडल और ड्यूल टोन आउड साइड रियर व्यू मिरर (ORVMs) जैसे कुछ एलिमेंट्स दोनों में एक जैसे रहेंगे.

इंजन और परफॉर्मेंस

Tekton को भी CMF-B प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा, जो रेनो डस्टर में इस्तेमाल हो रहा है. इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है. गाड़ी में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्प दिए जाएंगे. हालांकि शुरुआत में इसमें ऑल व्हील ड्राइव का विकल्प नहीं मिलेगा.

फीचर्स में भी नहीं होगी कमी

फीचर्स के मामले में Tekton काफी हद तक नई रेनो डस्टर जैसी हो सकती है. इसमें थ्री टोन डैशबोर्ड, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश और टचस्क्रीन से AC वेंट तक जाने वाला ब्रॉन्ज कलर एक्सेंट देखने को मिल सकता है. इसके अलावा वायरलेस चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और सनरूफ जैसे फीचर्स मिलने की भी पूरी संभावना है. कुल मिलाकर निसान टेकटन भारतीय बाजार में एक दमदार और फीचर लोडेड SUV के तौर पर एंट्री करने की तैयारी में है.

Nissan Gravite की तैयारी

खैर, लॉन्च आगे बढ़ने की वजह जो भी हो. लेकिन निसान अपने व्हीकल पोर्टफोलियो को बढ़ाने में लगा है. कंपनी आगामी 17 फरवरी को अपनी नई 7-सीटर एमपीवी कार Nissan Gravite लॉन्च करने जा रही है. आज कंपनी ने इसका एक टीजर भी जारी किया है. ये एमपीवी मूल रूप से Renault Triber पर बेस्ड होगी और बाजार में इसका मुकाबला मारुति अर्टिगा और किआ कारेंस जैसी कारों से होगा. 
 

---- समाप्त ----
