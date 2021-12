Ola Scooter इन पेट्रोल पंपों पर मुफ्त में चार्ज करें, कंपनी ने लगाए Hypercharger

Ola Scooter की डिलीवरी शुरू हो चुकी है. कई शहरों में अब तक सैकड़ों लोगों को ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल चुका है. अब ये लोग अपने शहरों में चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को मुफ्त में चार्ज भी कर सकते हैं. इसके लिए कंपनी ने Hypercharger लगाने शुरू कर दिए हैं.

भारत पेट्रोलियम के पंप पर लग रहे चार्जर

ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने देशभर में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के प्रमुख पेट्रोल पंपों पर हाइपरचार्जर लगाने शुरू कर दिए हैं. इसी के साथ कई शहरों में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट और कॉम्प्लेक्स में भी ये चार्जर लगने शुरू हो गए हैं. कंपनी सीईओ भाविश अग्रवाल ने ट्वीट (Bhavish Aggarwal Tweet) कर इसकी कई तस्वीरें शेयर की हैं.

जून तक मुफ्त में करें चार्ज

देशभर में कंपनी के ये हाइपर चार्जर (Hypercharger) अगले 6 से 8 हफ्तों में इंस्टॉल हो जाएंगे और काम करने लगेंगे. भाविश ने कहा कि सभी ग्राहक जून 2022 के अंत तक इन चार्जर से मुफ्त में अपने स्कूटर चार्ज कर सकेंगे. कंपनी 2022 के अंत तक देश के अलग-अलग शहरों में ऐसे करीब 4,000 चार्जर लगाएगी.

Hypercharger roll out has begun across cities. At key BPCL pumps as well as residential complexes. 4000+ points up through next year.



We’re installing across India and will make them operational in 6-8 weeks. Will be free for use till end June 22 for all customers. pic.twitter.com/WKEzok4E98