बेंगलुरू के बाद कल से इस शहर में शुरू होगी Ola Scooter की डिलीवरी

ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर Ola S1 की डिलीवरी शुरू कर दी है. हाल में बेंगलुरू में एक बड़ा इवेंट कर कंपनी लगभग 40 ग्राहकों को इसकी डिलीवरी दी. अब 24 दिसंबर से कंपनी इस शहर में भी इसकी डिलीवरी शुरू करने जा रही है.

अहमदाबाद में शुरू होगी डिलीवरी

ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल ने एक रीट्वीट किया है. (Bhavish Aggarwal Tweet) जिससे पता चलता है कि कंपनी 24 दिसंबर के गुजरात के अहमदाबाद में Ola S1 की डिलीवरी शुरू करने जा रही है. इसके लिए वहां पर भी एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिसके लिए काफी लोगों को आमंत्रण भेजा गया है.

OLA S1 delivery to begin at #Ahmedabad from 24th December, invited for delivery event at Ahmedabad @OlaElectric #JoinTheRevolution #YouAreTheRevolution #OlaS1