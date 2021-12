Ola Cabs में ड्राइवर के राइड कैंसिल करने की प्रॉब्लम होगी खत्म, कंपनी ने निकाला ये सॉल्युशन!

ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है कि राइड कंफर्म होने के बाद अक्सर ड्राइवर उन्हें फोन करके गंतव्य (ड्रॉप लोकेशन) या पेमेंट ऑप्शन के बारे में पूछते हैं और फिर अपनी पसंद के मुताबिक नहीं होने पर बाद में राइड कैंसिल कर देते हैं. इससे ग्राहकों को बहुत परेशानी होती है. लेकिन Ola Cabs ने इस प्रॉब्लम का सॉल्युशन ढूंढ लिया है.

कैब इंडस्ट्री की बड़ी प्रॉब्लम

Ola Cabs के सीईओ भाविश अग्रवाल का कहना है कि ड्राइवर का राइड कैंसिल करना पूरी कैब इंडस्ट्री की बड़ी प्रॉब्लम है. कंपनी अब इस समस्या का समाधान करने जा रही है.

भाविश ने अपने ट्वीट (Bhavish Aggarwal Tweet) में कहा कि ‘ग्राहकों की दूसरी सबसे बड़ी शिकायत है कि उनके ड्राइवर ने ओला राइड कैंसिल क्यों की?’

Addressing the 2nd most popular question I get - Why does my driver cancel my Ola ride?!!



We're taking steps to fix this industry wide issue. Ola drivers will now see approx drop location & payment mode before accepting a ride. Enabling drivers is key to reducing cancelations. pic.twitter.com/MFaK1q0On8