75,000 कम दाम... 6 एयरबैग की सेफ्टी और धांसू फीचर्स! नई Hyundai i20 लॉन्च, कीमत बस इतनी

New Hyundai i20 Price & Features: प्रीमियम हैचबैक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए Hyundai ने बड़ी राहत दी है. कंपनी ने भारतीय बाजार में अपनी मशहूर प्रीमियम हैचबैक कार Hyundai i20 का नया अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है. ख़ास बात ये है कि, तमाम नए फीचर्स को शामिल किए जाने के बावजूद इस हैचबैक को बेहद कीमत कीमत में पेश किया गया हे. अब यह कार पहले से ज्यादा सस्ती हो गई है, खासकर उन खरीदारों के लिए जो पहली बार इस सेगमेंट की कार लेना चाहते हैं.

और पढ़ें

हुंडई मोटर इंडिया ने Hyundai i20 में नया बेस वेरिएंट (Era) शामिल किया है. अब इस कार की शुरुआती कीमत 5.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है. इस नए वेरिएंट के साथ ये कार पहले से तकरीबन 75,000 रुपये तक सस्ती हो गई है. कंपनी ने प्राइस लिस्ट में बदलाव किया है, लेकिन कार के फीचर्स या मैकेनिकल सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इससे i20 अब अपने सेगमेंट में एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन बन गई है.

Hyundai i20 में डुअल-टोन ब्लैक और ऑफ व्हाइट केबिन मिलता है. Photo: ITG

Hyundai i20 Era: बेस वेरिएंट में क्या मिलेगा

Hyundai i20 का एंट्री लेवल Era वेरिएंट में कम कीमत के बावजूद इसमें कई जरूरी और सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इसमें बतौर स्टैंडर्ड 6 एयरबैग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आगे और पीछे स्किड प्लेट्स, बॉडी कलर आउट साइड रियर व्यू मिरर (ORVM) और डोर हैंडल, टाइप C USB चार्जिंग पोर्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिलता है.

Advertisement

मिड और टॉप वेरिएंट

लाइनअप में ऊपर की तरफ देखें तो i20 Magna Executive की कीमत अब 6.74 लाख रुपये हो गई है. वहीं Magna वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 6.99 लाख रुपये रखी गई है. पहले ये वेरिएंट क्रमशः 6.87 लाख और 7.12 लाख रुपये में मिलते थे. नई कीमतों के बाद ये वेरिएंट ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नजर आते हैं.

Hyundai i20 के प्राइस और वेरिएंट

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) ऐरा 5,99,000 रुपये मैग्ना एक्जीक्यूटिव 6,73,900 रुपये मैग्ना 6,99,900 रुपये

Magna Executive के नए फीचर्स

Magna Executive वेरिएंट में अब कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं. इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, कीलेस एंट्री, पावर एडजस्टेबल आउट साइड रियर व्यू मिरर (ORVM), स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और ब्लूटूथ कंट्रोल, शार्क फिन एंटीना और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग दिया गया है. ये फीचर्स इसे अपने सेगमेंट में इस कार को और भी शानदार बनाते हैं.

Hyundai i20 में डुअल-टोन सीट भी दी गई है, जो स्पोर्टी लुक देते हैं. Photo: ITG

Magna वेरिएंट में कंफर्ट और रिच फीचर्स पर ज्यादा फोकस किया गया है. इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, पीछे के यात्रियों के लिए AC वेंट्स और स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट मिलता है. यह वेरिएंट उन ग्राहकों के लिए है जो कार के अंदर प्रीमियम फील चाहते हैं.

Advertisement

इंजन और परफॉर्मेंस

जैसा कि हमने बताया कि, नई i20 में मैकेनिकली कोई बदलाव नहीं किया गया है. ये कार 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है. यह इंजन 88 बीएचपी की पावर 114 न्यूटन मीटर (Nm) का टॉर्क जेनरेट करता है. इसे मैनुअल गियरबॉक्स या iVT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है. भारतीय बाजार में i20 का मुकाबला मारुति सुजुकी बलेनो और टाटा अल्ट्रोज जैसे मॉडलों से है.



---- समाप्त ----