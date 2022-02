बहुत ‘Cute' दिखता है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, बच्चे हों या बड़े चला सकता है कोई भी

अब तक आपने Cute दिखने वाली गुड़िया, टेडी बियर, बिल्लियों और कुत्तों के बच्चों (Cute Puppies) की ही तस्वीरें देखी होंगी. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिखने में तो काफी ‘Cute’ है ही, साथ ही इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए चलाना भी बेहद आसान है.

सिंपल है Hover Electric Scooter का डिजाइन

अंग्रेजी की एक कहावत है Simplicity is the Best Quality, होवर इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ भी ये बात एक सटीक बैठती है. इस Electric Scooter की डिजाइन एक दम सिंपल है. ना ज्यादा तामझाम और ना ही ज्यादा एक्स्ट्रा मैटेरियल का इस्तेमाल, इतना ही इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 12 साल से लेकर 18 साल के टीनएजर बच्चे हों या बड़े लोग इसे आराम से चला सकें और इस पर एक बार में 2 लोग चल सकते हैं, वहीं इसकी लोड कैपेसिटी भी 250 किलोग्राम तक है.

सिंपल डिजाइन है Hover Electric Scooter का (Photo : Instagram)

सिंगल चार्ज में जाए 110 किमी तक

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 60v 25Ah की बैटरी है, जो इसे सिंगल चार्ज में 110 किमी तक ले जाता है. इसे पूरा चार्ज होने में करीब साढ़े तीन घंटे का समय लगता है. बच्चों के लिए इसकी राइडिंग सेफ रहे इसलिए इसकी टॉप-स्पीड 25 किमी प्रति घंटा है और इसे चलाने के लिए किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती. ये महज 3 सेकेंड में टॉप-स्पीड का एक्सीलरेशन ले लेता है.

Hover Electric Scooter में हैं चौड़े टायर (Photo : Instagram)

खास है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के टायर

Hover Electric Scooter की सबसे खास बात, उसके चौड़े टायर हैं, जो इसकी राइडिंग को एक फन-राइड में बदल देते हैं. इसके टायरों की चौड़ाई 8 इंच है. कंपनी की साइट पर इसकी बुकिंग 15,000 रुपये में कराई जा सकती है, जबकि इसकी कुल कीमत 75,000 रुपये के करीब है. कंपनी ने ये इलेक्ट्रिक स्कूटर विशेष तौर पर स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया है.

