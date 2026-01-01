Bharat Taxi: दिल्ली में आज से शुरू होगी भारत टैक्सी कैब सर्विस, जानें इस्तेमाल से लेकर किराए तक हर जरूरी बात

Bharat Taxi Launch in Delhi: आज से राजधानी दिल्ली की सड़कों पर नई सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी शुरू होने जा रही है. ये नई कोऑपरेटिव कैब सर्विस प्राइवेट कंपनियों की मोनोपॉली को सीधा चुनौती देने के लिए तैयार है. यह कैब सर्विस सरकार समर्थित कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म द्वारा शुरू की गई है. इसका मकसद आम लोगों को किफायती, सुरक्षित और बेहतर टैक्सी सेवा उपलब्ध कराना है. बढ़ते किराये, सर्ज प्राइसिंग और शिकायतों से परेशान यात्रियों के लिए भारत टैक्सी को एक मजबूत विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, जो निजी कैब कंपनियों को कड़ी चुनौती देगी.
भारत टैक्सी को दुनिया के सबसे बड़े ड्राइवर-ओन्ड नेटवर्क के रूप में पेश किया जा रहा है. दिल्ली और गुजरात में कार, ऑटो और बाइक तीनों कैटेगरी मिलाकर 56,000 से अधिक ड्राइवर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो चुके हैं. हालांकि अभी ये सहकारी कैब सर्विस पूरे देश में लागू नहीं हुई है, आज से ये सेवा आधिकारिक तौर पर दिल्ली में शुरू की जा रही है. तो आइये जानें कैसे आप इस सरकारी कैब सर्विस का लाभ उठा सकेंगे.
भारत टैक्सी की बुकिंग सरकारी Bharat Taxi मोबाइल ऐप के जरिए की जा सकती है. इसका राइडर और ड्राइवर दोनों मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है. यदि आपको कैब सर्विस के लिए राइड का लाभ उठाना है तो Rider App डाउनलोड करें. वहीं इस सेवा जुड़ने के इच्छुक ड्राइवरों को Driver App डाउनलोड करना होगा.
यहां ध्यान रखें कि, भारत टैक्सी वही ऐप डाउनलोड करें जो सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है. Bharat Taxi के नाम से ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर कुछ और कैब सर्विस एप्लीकेशन मौजूद हैं. सही ऐप चुनने के लिए आप उपर दिखाए गए तस्वीर से मोबाइल ऐप के लोगो को मैच करवा सकते हैं.
यात्रियों को इजी इंटरफेस के साथ रियल टाइम कैब ट्रैकिंग, ड्राइवर डिटेल्स और फेयर की पूरी जानकारी पहले ही मिल जाएगी, जिससे यात्रा के दौरान किसी तरह की असमंजस की स्थिति न बने.
यह भी पढें: OLA-UBER से सस्ती या महंगी है Bharat Taxi! देखें रियल वर्ल्ड टेस्ट
इस सरकारी कैब सर्विस की सबसे बड़ी खासियत इसका फेयर स्ट्रक्चर (किराया) है. भारत टैक्सी में सर्ज प्राइसिंग जैसी व्यवस्था नहीं होगी, जिससे पीक ऑवर या खराब मौसम में भी यात्रियों को मनमाना किराया नहीं चुकाना पड़ेगा. यही पहल निजी कैब कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है. ऐसा देखा जाता है कि, सर्ज प्राइसिंग के नाम पर ओला, उबर जैसी प्राइवेट राइड हेलिंग कंपनियां मनमाना किराया वसूलती हैं.
टैक्सी कोऑपरेटिव के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म पर ड्राइवरों को ग्राहकों द्वारा किया गया पूरा भुगतान मिलेगा. इसमें ड्राइवरों को 80 प्रतिशत से भी अधिक किराया मिलने का दावा किया गया है. इससे ड्राइवरों की आमदनी बढ़ेगी और वे बिना किसी अतिरिक्त दबाव के बेहतर सेवा दे सकेंगे. यह मॉडल ड्राइवरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.
भारत टैक्सी ऐप पर यात्रियों को ऑटो, कार और बाइक टैक्सी तीनों की सुविधा मिलेगी. इससे कम दूरी से लेकर लंबी यात्रा तक हर जरूरत के लिए एक ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा. यानी ग्राहक अपने बज़ट और जरूरत के अनुसार कार, ऑटो और यहां तक की बाइक राइड का भी चुनाव कर सकेंगे.
भारत टैक्सी में यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है. सभी ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, साथ ही ऐप में इमरजेंसी बटन, लाइव लोकेशन शेयरिंग और ट्रिप हिस्ट्री जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी, ताकि आप और आपके परिवार निश्चिंत होकर यात्रा कर सकें.