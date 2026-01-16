scorecardresearch
 
सर्दियों में गार्डन को दें शानदार लुक, उगा दें ये लाल फूल... सस्ते में मिल रहे बीज

अगर आप घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो प्यारे फूलों से सजाना आपके लिए बेहतरीन विकल्प बन सकता है. आप बेस्ट क्वालिटी के बीजों की मदद से घर पर आसानी से सुंदर फूलों को उगा सकते हैं. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) सुंदर लाल फूलों के बीज ऑनलाइन बेच रहा है, आइए जानते हैं आपको ये बीज कितने में मिलेंगे?

घर पर सुंदर लाल फूल उगाएं. (Photo: Pexels)
सुंदर फूल आपके घर या गार्डन को बेहतरीन लुक देने में मदद करते हैं. आप घर पर प्यारे फूलों को उगाने के लिए सुंदर लाल फूलों के बीज मंगा सकते हैं. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) फूलों के बीज ऑनलाइन बेच रहा है. आप एनएससी की मदद से सस्ते में इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं.

ये लाल फूल गार्डन को चमक देते हैं. माय स्टोर के मुताबिक, यह फूल सर्दियों में शानदार खिलता है. आप चाहे तो इसे गार्डन में लगा सकते हैं या गमलों में भी उगा सकते हैं. यह किस्म आपके गार्डन को आकर्षण से भर सकती है. इसका रंग गहरा लाल होता है. आप कम देखभाल में भी इन फूलों को आसानी से उगा सकते हैं. 

मात्र 58 रुपये में मिलेंगे शानदार बीज

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने शानदार लाल फूलों के बीज की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है. एनएससी ने बताया कि आप अपने बगीचे को सुंदर बना सकते हैं. आप Phlox Drummondii 'Beauty Red' फूलों को अपने गार्डन में उगा सकते हैं. इसके 3 ग्राम बीज का पैक आपको मात्र ₹58 में मिलेगा. आप इसके बीज NSC के ऑनलाइन स्टोर से मंगा सकते हैं.

माय स्टोर पर ये बीज NSC Phlox Drummondii Beauty Red Flower Seed नाम से उपलब्ध है. माय स्टोर के अनुसार, इस फूल के बीज नॉट कैंसिलेबल और नॉट रिटर्नेबल हैं. आप इन्हें एक बार ऑर्डर करने के बाद न तो कैंसिल कर सकते हैं और न ही वापस कर सकते हैं. ऑर्डर करने से पहले सभी आवश्यक जानकारी ध्यान से पढ़ लें.

अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें.

