मात्र 80 रुपये में घर पर उगाएं खूबसूरत फूल, यहां मिलेंगे ऑनलाइन बीज

घर को सुंदर फूलों से सजाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. आप प्यारे-प्यारे फूलों को बालकनी या छत पर छोटे गमलों में उगा सकते हैं. आप इन फूलों को अपने बगीचे में लगाकर बगीचे को भी आकर्षक रूप दे सकते हैं. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) बेहतरीन फूलों के बीज ऑनलाइन बेच रहा है. आप एनएससी स्टोर से इन बीजों को मंगाकर आसानी से घर या बगीचे में सुंदर फूल उगा सकते हैं.

एनएससी ने दी जानकारी

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने फूल के बीजों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर शेयर की है. एनएससी ने बताया है कि आप अपने बगीचे में खूबसूरत Dahlia Unwins Hybrid Mix फूलों को उगा सकते हैं. इसके 3 ग्राम का बीज पैक NSC से आप मात्र ₹80 में मंगा सकते हैं.

जान लें ये बातें

माय स्टोर के मुताबिक, ये बगीचे की क्यारियों के लिए बेहतरीन फूल हैं. ये बीज फूलदान में लंबे समय तक टिकने वाले सुंदर फूल देते हैं. माय स्टोर पर इस फूल के बीज NSC Dahlia Unwins Hybrid Mix Flower Seed नाम से उपलब्ध है. आप इन बीजों को ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं. माय स्टोर के अनुसार, यह बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल हैं. इसका मतलब है कि आप इन बीजों को एक बार ऑर्डर करने के बाद इन्हें ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस कर सकते हैं.

