गार्डन को देना है शानदार लुक तो उगाएं ये खास फूल, यहां मिलेंगे ऑनलाइन बीज

खूबसूरत फूल न केवल घर को आकर्षक बनाने में मदद करते हैं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान कर सकते हैं. अगर आप अपने घर को सुंदर फूलों से सजाना चाहते हैं और किसी मनमोहक फूल की तलाश कर रहे हैं तो आप एनएससी से 'बेलिस मॉन्स्ट्रोसा डबल रोज' फूलों का चयन कर सकते हैं. आप इसके बीजों को ऑनलाइन एनएससी स्टोर से घर बैठे मंगा सकते हैं.

जानें इस फूल की खासियत

माय स्टोर के मुताबिक बेलिस मॉन्स्ट्रोसा (डबल रोज डेजी) एक मनमोहक फूलदार पौधा है, जो अपने बड़े, मुड़ी हुई पंखुड़ियों के कारण जाना जाता है. यह सुंदर फूल लाल, गुलाबी और सफेद रंगों में खिलता है. इस फूल की ग्रोथ के लिए ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है. आप इस फूल को गमले में भी आसानी से उगा सकते हैं.

एनएससी ने दी जानकारी

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने इस खूबसूरत फूल के बीजों को जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. एनएससी ने बताया है कि आप अपने बगीचे और बालकनी को रंग-बिरंगे और खूबसूरत 'बेलिस मॉन्स्ट्रोसा डबल रोज' फूलों से सजा सकते हैं. आप इस फूल के 3 ग्राम का बीज पैक केवल ₹130 में एनएससी के ऑनलाइन स्टोर से मंगा सकते हैं.

ऑर्डर से पहले ध्यान दें

माय स्टोर पर इस फूल का नाम NSC Bellis Monstrosa Double Rose Flower Seed है. माय स्टोर के अनुसार यह बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. इसका मतलब है कि आप इस फूल के बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस भेज सकते हैं.

अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें.

