Indoor Plants: 5 इनडोर प्लांट जो घर की हवा को रखेंगे साफ, जानें खासियत

कई इनडोर प्लांट प्राकृतिक रूप से कुछ हानिकारक गैसों को सोखकर वातावरण को शुद्ध रखने में मदद करते हैं और साथ ही आपके घर की सुंदरता भी बढ़ा सकते हैं. अगर आप घर के लिए इनडोर पौधों की तलाश कर रहे हैं, तो ऐसे पौधों का चयन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है जो हवा की गुणवत्ता सुधारने में योगदान दे सकते हैं और घर को आकर्षक बनाने में भी मदद कर सकते हैं.

स्नेक प्लांट (Snake Plant)

स्नेक प्लांट, एक मजबूत और सहनशील पौधा माना जाता है. यह फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, जाइलीन और टोल्यून जैसे प्रदूषकों को कम करने में मदद कर सकता है. यह कम रोशनी में भी आसानी से बढ़ने के लिए जाना जाता है और इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है. इसकी खासियत बताई जाती है ये रात में ऑक्सीजन छोड़ता है. स्नेक प्लांट को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है.

पीस लिली (Peace Lily)

पीस लिली अपनी चमकदार हरी पत्तियों और सफेद फूलों के कारण सजावटी पौधा भी माना जाता है. यह हवा को साफ रखने में भी मदद कर सकता है. पीस लिली अमोनिया, बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड जैसी गैसों को सोखने में मदद करता है. यह पौधा कम रोशनी और नमी वाले वातावरण में भी आसानी से पनप सकता है. इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं मानी जाती है.

स्पाइडर प्लांट (Spider Plant)

स्पाइडर प्लांट हवा से जाइलीन, फॉर्मल्डिहाइड और टोल्यून जैसे प्रदूषकों को फिल्टर करने में मदद करता है. इसकी लटकती पत्तियां और छोटे-छोटे पौधे किसी भी इंटीरियर को आकर्षक बना सकते हैं. यह तेजी से बढ़ सकता है और अलग-अलग रोशनी की परिस्थितियों को सहन कर सकता है.

एलोवेरा (Aloe Vera)

एलोवेरा औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, लेकिन यह हवा से फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन जैसे रसायनों को भी कम करने में मदद कर सकता है. एलोवेरा तेज धूप में आसानी से ग्रो कर सकता है और इसे पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है.

बॉस्टन फर्न (Boston Fern)

बॉस्टन फर्न हवा से फॉर्मल्डिहाइड और जाइलीन जैसे प्रदूषकों को हटाने में मदद करता है. यह अधिक नमी और अप्रत्यक्ष रोशनी वाले स्थानों में अच्छा पनप सकता है. यह पौधा घर को प्राकृतिक रूप से ताजगी देने में मदद कर सकता है और वातावरण को बेहतर बना सकता है.

