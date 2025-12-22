पशुओं के लिए उगाएं खास किस्म का चारा, यहां मिलेंगे बेस्ट वैरायटी के सस्ते बीज

पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनकी देखभाल और खानपान पर ध्यान देना जरूरी होता है. पौष्टिक और गुणवत्ता वाला चारा न केवल पशुओं की अच्छी सेहत में मदद करता है, बल्कि आपको बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफा भी दिला सकता है. बेहतरीन चारा उगाकर आप पशुओं का ख्याल रख सकते हैं. आपको इसके लिए उचित बीजों का चयन करना चाहिए. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ऑनलाइन चारे के बीज उपलब्ध करा रहा है. आप इन बीजों को मंगाकर फायदा पा सकते हैं.

एनएससी ने शेयर की जानकारी

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पशुधन के लिए बेस्ट चारे की जानकारी शेयर की है. एनएससी ने बताया कि आप चारा ज्वार की CSV-41 वैरायटी के बीजों की मदद से पशुधन के लिए सेहतमंद चारा उगा सकते हैं. आप एनएससी स्टोर से इसके 1 किलो बीज का पैक ऑर्डर कर सकते हैं. आप इसके बीजों को मात्र 75 रुपये मंगा सकते हैं.

माय स्टोर के मुताबिक, CSV 41 एक उच्च उत्पादक ज्वार किस्म है. इसका उपयोग अनाज और चारे दोनों के लिए किया जा सकता है. इसे SPV-86 और ICSR-89064 के संकरण से विकसित किया गया है. इसमें कीट एवं रोगों के प्रति अच्छी प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है. वर्षा आधारित परिस्थितियों में भी यह किस्म आसानी से उगाई जा सकती है.

पशु एक्सपर्ट बताते हैं कि पशुओं को ज्वार का चारा खिलाना फायदा पहुंचा सकता है. ज्वार में प्रोटीन, विटामिन बी, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, पोटैशियम, और कैल्शियम जैसे कई पोषक तत्व बताए जाते हैं. इस चारे की मदद से पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ सकती है.

ऑर्डर से पहले जान लें ये बातें

माय स्टोर पर ये बीज FODDER SORGHUM CSV-41 TL 1KG POUCH नाम से उपलब्ध हैं. आप इसके बीजों को ऑनलाइन घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं. माय स्टोर के अनुसार, यह बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. आप इन बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस कर सकते हैं.

अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें

