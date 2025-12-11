scorecardresearch
 
दुधारू पशुओं के लिए वरदान है ये चारा, खेत में उगाने के लिए यहां से मंगाएं बीज

पशुओं को अच्छी क्वालिटी का चारा देना उनकी सेहत और उत्पादन क्षमता दोनों के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. यह दूध की मात्रा और गुणवत्ता में भी सुधार कर सकता है. अगर आप पशुओं के लिए सर्वोत्तम चारा उगाना चाहते हैं, तो एनएससी के माध्यम से आप ऑनलाइन बीज मंगाकर खेत में बेस्ट चारा उगा सकते हैं.

पशुओं के लिए ये चारा बेस्ट बन सकता है (Photo: Pexels)
अगर आप पशुओं के लिए पौष्टिक, स्वादिष्ट और दूध उत्पादन बढ़ाने वाला उत्तम चारा चाहते हैं, तो आप नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) की मदद से अपने खेत में बेस्ट चारा उगा सकते हैं. एनएससी पशुपालकों के लिए खास चारा उगाने के लिए ऑनलाइन बीज बेच रहा है. यह चारा पशुओं को संतुलित पोषण देकर उनकी सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

एनएससी ने दी जानकारी
नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है. एनएससी ने बताया है कि आप Berseem BL-43 की  मदद से पशुधन के लिए सेहतमंद और दूध उत्पादन बढ़ाने वाला चारा प्रदान कर सकते हैं. आप अपने खेतों में बोने के लिए इसके 2 किलो बीज 500 रुपये में ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं.

ऑर्डर करने से पहले जान लें ये बातें
माय स्टोर के मुताबिक यह एक बहुत ही उपयोगी चारा है. यह तेजी से बढ़ने, बेहतर स्वाद और प्रोटीन की भरपूर मात्रा के लिए जाना जाता है. इसी वजह से यह डेयरी फार्मिंग और सामान्य पशुपालन के लिए बेहतरीन विकल्प बन सकता है. इन बीजों से बेस्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए प्री-सोइंग ट्रीटमेंट आवश्यक बताया गया है.

ध्यान दें, ये बीज केवल बुवाई के उद्देश्य से ही उपयोग किए जा सकते हैं. इन्हें मानव उपभोग, सीधे पशु आहार या तेल निकालने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है. माय स्टोर पर ये बीज  NSC Berseem BL-43 Fodder Seeds - Certified 2KG Pack for Livestock नाम से उपलब्ध है. माय स्टोर के अनुसार यह बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. इसका मतलब है कि आप इन बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस भेज सकते हैं.

भारत को मिलेगी सस्ती और समय पर खाद! IFFCO बनाएगा विदेशी प्लांट

Calf Care: जन्म के फौरन बाद गाय-भैंस के बच्चे को ठंड से बचाने के लिए करें ये काम, पढ़ें डिटेल 

OMG! गुजरात के इस गांव में रहते हैं 500 लोग, फिर भी घरों में नहीं जलता चूल्हा, आखिर क्‍यों

किसानों के लिए लॉन्च हुआ 'सोयाबीन ज्ञान' AI ऐप, ऐसे कर सकते हैं इस्तेमाल

Punjab Farmers: कभी फलते-फूलते थे मिर्च के खेत फिर अब क्‍यों सूखे, क्‍यों पंजाब के किसानों ने मोड़ा मुंह  

अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें

