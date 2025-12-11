दुधारू पशुओं के लिए वरदान है ये चारा, खेत में उगाने के लिए यहां से मंगाएं बीज

अगर आप पशुओं के लिए पौष्टिक, स्वादिष्ट और दूध उत्पादन बढ़ाने वाला उत्तम चारा चाहते हैं, तो आप नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) की मदद से अपने खेत में बेस्ट चारा उगा सकते हैं. एनएससी पशुपालकों के लिए खास चारा उगाने के लिए ऑनलाइन बीज बेच रहा है. यह चारा पशुओं को संतुलित पोषण देकर उनकी सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

एनएससी ने दी जानकारी

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है. एनएससी ने बताया है कि आप Berseem BL-43 की मदद से पशुधन के लिए सेहतमंद और दूध उत्पादन बढ़ाने वाला चारा प्रदान कर सकते हैं. आप अपने खेतों में बोने के लिए इसके 2 किलो बीज 500 रुपये में ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं.

ऑर्डर करने से पहले जान लें ये बातें

माय स्टोर के मुताबिक यह एक बहुत ही उपयोगी चारा है. यह तेजी से बढ़ने, बेहतर स्वाद और प्रोटीन की भरपूर मात्रा के लिए जाना जाता है. इसी वजह से यह डेयरी फार्मिंग और सामान्य पशुपालन के लिए बेहतरीन विकल्प बन सकता है. इन बीजों से बेस्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए प्री-सोइंग ट्रीटमेंट आवश्यक बताया गया है.

ध्यान दें, ये बीज केवल बुवाई के उद्देश्य से ही उपयोग किए जा सकते हैं. इन्हें मानव उपभोग, सीधे पशु आहार या तेल निकालने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है. माय स्टोर पर ये बीज NSC Berseem BL-43 Fodder Seeds - Certified 2KG Pack for Livestock नाम से उपलब्ध है. माय स्टोर के अनुसार यह बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. इसका मतलब है कि आप इन बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही वापस भेज सकते हैं.

