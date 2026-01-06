Grow White Pumpkin: सिर्फ 120 दिन में तैयार होगी सफेद कद्दू की फसल, 20 रुपये में मिल रहे बीज

सफेद कद्दू को विंटर मेलन या ऐश गार्ड के नाम से भी जाना जाता है. यह सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसकी खेती करना आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है. आप इसके बेहतर उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन कर सकते हैं. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) सफेद कद्दू की काशी धवल किस्म के बीज ऑनलाइन बेच रहा है. इन बीजों की मदद से आपको इसकी अधिक उपज मिल सकेगी.

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सफेद कद्दू के बीजों की जानकारी शेयर की है. एनएससी ने बताया कि आप 'काशी धवल' किस्म के बीजों की मदद से सफेद कद्दू/विंटर मेलन उगा सकते हैं, और बेहतर उत्पादन पा सकते हैं. आपको इस खास किस्म के 5 ग्राम बीज मात्र 20 रुपये में ऑनलाइन एनएससी स्टोर पर मिलेंगे.

माय स्टोर के मुताबिक, ‘काशी धवल’ सफेद कद्दू की एक उच्च उत्पादक किस्म है, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) ने विकसित किया है. इस किस्म की बेलें आमतौर पर 7.5 से 8 मीटर तक फैलती हैं, जबकि इसके फल का औसत वजन लगभग 11 से 13 किलो तक होता है. बीज बोने से लेकर फसल की कटाई तक इसमें लगभग 120 दिन का समय लगता है.

माय स्टोर पर इस किस्म के बीज NSC Ash Gourd Kashi Dhawal Seed नाम से उपलब्ध हैं. आप इसके बीजों को ऑनलाइन मंगा सकते हैं. माय स्टोर के अनुसार, ये बीज नॉट कैंसिलेबल और नॉट रिटर्नेबल हैं. आप इन्हें एक बार ऑर्डर करने के बाद न तो कैंसिल कर सकते हैं और न ही वापस कर सकते हैं.

अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें.

