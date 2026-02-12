गुजरात सरकार MSP पर खरीदेगी चना और सरसों, 13 फरवरी से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, किसान ऐसे करें आवेदन

गुजरात सरकार ने किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है. राज्य के कृषि मंत्री जीतू वाघाणी ने बताया कि 2026-27 सीजन में चना (ग्राम) और सरसों (मस्टर्ड) की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा जाएगा. गुजरात सरकार ने यह फैसला किसानों के हित में लिया है. जिससे उन्हें मेहनत का सही दाम और आर्थिक सुरक्षा मिले.

किसान 13 फरवरी से सरसों और चने को MSP पर बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं. राज्य के कृषि मंत्री जीतू वघानी ने कहा कि 13 फरवरी से 5 मार्च तक ई-समृद्धि पोर्टल पर आवेदन लिए जाएंगे. बता दें कि केंद्र सरकार ने चने के लिए Rs 5,875 प्रति क्विंटल और सरसों के लिए Rs 6,200 प्रति क्विंटल सपोर्ट प्राइस तय किया है. वघानी ने कहा कि कुल खेती के एरिया और प्रोडक्शन को ध्यान में रखकर खरीदारी की जाएगी.

ई-समृद्धि पोर्टल क्या है?

यह सरकारी पोर्टल किसानों की उपज खरीद के लिए बनाया गया है. भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है जहां किसानों को रजिस्टर करना होता है.

फ्री में होगा रजिस्ट्रेशन

गुजरात के सभी जिलों में चना और सरसों उगाने वाले किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. किसानों को ई-समृद्धि पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण के साथ रजिस्टर करना है. यह काम गांव स्तर पर ई-ग्राम सेंटर में किया जाएगा. मंत्री जीतू वाघाणी ने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रेशन पूरी तरह मुफ्त है. किसानों को एक भी रुपया नहीं देना होगा. गांव के कंप्यूटर एंटरप्रेन्योर (VCE) इस काम में मदद करेंगे. उन्होंने किसानों से अपील की कि जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि MSP का लाभ उठा सकें.

ई-समृद्धि पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

इस पोर्टल पर रजिस्ट्रशन करने के लिए किसानों को कुछ दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए. चूंकि दस्तावेज ऑनलाइन दर्ज होंगे, इसलिए उसका साइज 5 एमबी से कम होना चाहिए. किसानों को आधार कार्ड की जेपीजी या पीडीएफ फाइल, बैंक चेक बुक या पासबुक की जेपीजी या पीडीएफ फाइल और एक ही पीडीएफ फाइल में जमीन के सभी विवरण जमा करने होते हैं.



ये है रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस

सबसे पहले फार्मर्स रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें.

मोबाइल नंबर और कैप्चा के साथ लॉगिन करें.

मोबाइल नंबर पर ओटीपी के साथ एक एसएमएस मिलेगा, उस ओटीपी को लॉगिन करने के लिए दर्ज करें.

आवेदन के लिए चारण चरणों-बेसिक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स और लैंड डिटेल्स-में फॉर्म भरें.

मोबाइल नंबर, फार्मर आईडी (अगर बनी हो तो), नाम और आधार नंबर दर्ज करें.

किसान का नाम, श्रेणी, जन्मतिथि, उम्र, गांव, तालुका, पिनकोड और पता दर्ज करें.

अपलोड दस्तावेज पर क्लिक कर फाइलें अपलोड करें और सेव करें.

एक कंफर्मेशन विंडो दिखाई देगी, जिसमें हां पर क्लिक करें.

यदि सभी जानकारी सही दर्ज की गई है तो किसान आईडी जनरेट कर दी जाएगी.

सफल रजिस्ट्रेशन होने पर एक मैसेज फोन पर दिखाई देगा.

इसके बाद बैंक डिटेल्स भरें, फिर लैंड डिटेल्स दर्ज करें.

सारी जानकारी दर्ज करने के बाद एक आवेदन आईडी दिखाई जाएगी. इस आवेदन को अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा.

सफल पंजीकरण के बाद रजिस्ट्रेशन रसीद अपने आप डाउनलोड हो जाती है, जिसे भरना होता है.





