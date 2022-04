Farming Tips: मई महीने में इन फसलों की बुवाई करें किसान, कम लागत में होगा मोटा मुनाफा

Crops To Cultivate In May: भारत में ज्यादातर किसान मौसम आधारित खेती करते हैं. मई की शुरुआत से ही किसान खरीफ की फसलों की बुवाई की तैयारी शुरू कर देंगे. ऐसे में यहां हम आपको बताएंगे कि मई महीने के दौरान किसान किन फसलों की बुवाई करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं.

मई महीने के दौरान किसान मक्का, ज्वार, संकर नेपियर घास की फसलीकरण कर बढ़िया मुनाफा बनाते हैं. ये फसलें तकरीबन 50-60 दिनों में तैयार हो जाती हैं. ऐसे में इन फसलों के सहारे किसान कम समय और कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं.

इसी महीने में अरबी, अदरक, हल्दी की बुवाई भी की जाती है. ये तीनों फसलें अपने औषधीय गुणों की वजह से जानी जाती हैं. कई तरह के बीमारियों में चिकित्सक इनके सेवन की सलाह देते हैं. इन फसलों की सबसे खास बात है कि इन्हें अन्य फसलों के साथ लगाया जाता हैं.

इसके अलावा इसे जायद फसलें अरहर, सोयाबीन, मूंग, उड़द की फसल के साथ भी उगाया जा सकता है. इससे किसानों को इससे दो फायदे होंगे. एक तो उन्हें इन फसलों के लिए अलग से खेत तलाशने की जरूरत नहीं होगी. वहीं दो फसलों से डबल मुनाफा भी कमा सकते हैं.

किसान ध्यान रखें जहां भी अरबी, अदरक और हल्दी की बुवाई कर रहे हैं वहा छाया की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए. इसके अलावा खेतों की जल निकासी भी ठीक-ठाक होनी चाहिए. साथ ही समय-समय पर फसलों के बीच से पर खर-पतवार साफ करते रहना चाहिए.

इन तीनों फसलों को तैयार होने में 8 से 9 महीने का समय लगता है है. औषधीय गुणों और पकवान में उपयोग होने की वजह से इनकी मांग साल के 12 महीनें तक बनी रहती है. ऐसी स्थिति में किसान इन फसलों की खेती कर कुछ ही वक्त के अंदर लखपति बन सकते हैं.